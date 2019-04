Sport e Turismo: una mozione di CasaPound per candidare Lucca ad organizzare l’evento Spartan Race

LUCCA – Candidare Lucca ad organizzare nel prossimo futuro la manifestazione sportiva SpartanRace, la corsa di richiamo internazionale ad ostacoli disegnata per mettere a dura prova la resistenza fisica dei partecipanti, la loro forza, le loro abilità. E’ questa la mozione che il consigliere di CasaPound, Fabio Barsanti, ha protocollato nei giorni scorsi.

<<In Italia questo evento si sta sempre di più diffondendo – afferma Fabio Barsanti -; Orte, Alleghe-Civetta (Dolomiti), Misano Adriatico sono gli eventi più seguiti. Tuttavia anche in altri comuni e capoluoghi le Spartan Race trovano importante tappe come Taranto, Campi Bisenzio, Maggiora (MI), richiamando migliaia di persone. Oltre al semplice evento sportivo – prosegue la nota – manifestazioni come queste, vissute da migliaia di persone, generano un indotto notevole, che premia la città nel suo complesso>>.

<<L’intenzione – prosegue Barsanti – è quella di creare a Lucca un evento di richiamo internazionale da collocare nel periodo fra Lucca Comics ed il Summer Festival, sfruttando, ad esempio, la conformazione del Parco Fluviale. Ricordiamo che già in campagna elettorale il candidato Sindaco Matteo Garzella aveva avanzato l’ipotesi di realizzare anche a Lucca la Spartan Race; CasaPound ha deciso di concretizzare l’idea. E’ un’occasione importantissima per tutto il Comune di Lucca – conclude Barsanti – per lo Sport e per tutte le attività commerciali del territorio. Abbiamo presentato nei giorni scorsi una mozione per candidare Lucca ad organizzare l’evento. Il patron della manifestazione, Angelo Zomegnan, contatto direttamente dal sottoscritto e favorevole all’evento nella nostra città avendo già fatto il sopralluogo, si è detto entusiasta di poter organizzare a Lucca la manifestazione sportiva. Mi auguro che l’Amministrazione Tambellini si attivi per dare sbocco concreto ad un evento di assoluto rilievo per la nostra città>>.