Sport e solidarietà sabato con la staffetta podistica ‘0x1 ora – una corsa per Vincenza’

LUCCA – Sabato 29 settembre appuntamento con lo sport e la solidarietà con la staffetta podistica “10x1 ora – una corsa per Vincenza”, iniziativa che rientra nel calendario del Settembre Lucchese e organizzata dall’associazione Marciatori Marliesi in collaborazione con diversi partner. L’avvio della manifestazione è previsto per le ore 9 con la partenza dal campo scuola “Moreno Martini” – campo CONI. Ad oggi sono già oltre venti le squadre che hanno confermato la loro partecipazione all’evento non competitivo che si propone di raccogliere fondi per la maratoneta azzurra Vincenza Sicari.

La staffetta avrà la durata di 10 ore durante le quali ciascuna squadra correrà per un’ora. «Noi dei marciatori marliesi – spiega il presidente dell’associazione Ruggero Taddeucci – abbiamo fin da subito accolto con piacere la proposta dell’amico maratoneta Claudio Landucci di organizzare un evento di solidarietà. Ci auguriamo – conclude – che il mondo podistico e gli appassionati di atletica aderiscano all’iniziativa e quindi invitiamo tutti a partecipare».

«Quando lo sport si lega alla solidarietà viviamo un momento importante – ha commentato l’assessore Stefano Ragghianti – Lo pratica sportiva infatti è portatrice di valori come l’altruismo, la fratellanza e il rispetto. Condividere questo patrimonio con altre persone per fini benefici amplifica il nostro senso di appartenenza alla comunità».

Per iscriversi e per chiedere maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail: unacorsapervincenza@nullgmail.com.