Sport è inclusione al B-day 2018 dei DrkSport sabato 15 settembre a Carraia

LUCCA – L’emozione in casa DrkSport sale ogni giorno che passa: sabato 15 settembre dalle 10 al campo di softball della Checchi Calcio a Carraia (via Togliatti) si terrà il BDay2018.

In campo per questa giornata di baseball ci saranno 13 ragazzi dell’Allegra Brigata di Lucca, 8 dello Special Team di Prato e 5 arriveranno da Livorno. Ad accompagnarli in campo ci saranno i tecnici della DrkSport che avranno aiutanti di prestigio in questa edizione, cui partecipano il manager della nazionale baseball seniores Gilberto Gerali e due giocatori, in procinto di partire per l’Olanda; ci sarà inoltre il presidente del Cnt (Comitato tecnici), Fabio Borselli e, a rappresentare la Federazione (Fibs), Marco Landi e il presidente delle Federazione Toscana Aldo Peronaci.

Baseball e Softball saranno discipline olimpiche ne 2020 e l’auspicio è che entrino anche a far parte anche delle discipline degli Special Olympics.