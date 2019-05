Sport: bilancio positivo per la Settimana dello Sport. Si guarda già alla prossima edizione

SERAVEZZA – Lo sport è salute, divertimento, interazione, inclusione sociale. Era la premessa ed è stata anche la nota caratterizzante della Settimana dello Sport a Seravezza, organizzata dall’Amministrazione Comunale con il prezioso supporto del mondo della scuola e del volontariato. Dalle materne alle superiori, moltissimi gli alunni e gli studenti che hanno partecipato alle attività proposte nelle varie giornate in cui si è articolato il progetto. «Una partecipazione e un entusiasmo oltre le nostre previsioni – commenta il consigliere delegato allo sport Francesca Bonin – e questo ci spinge a guardare già avanti, per fare dell’iniziativa un appuntamento fisso nel nostro calendario. È doveroso ringraziare le maestre, i bambini, le famiglie e tutte le associazioni e istituzioni che ci hanno affiancato nell’organizzazione».

La Settimana dello Sport è stata preceduta a fine marzo da un’attività preparatoria svolta nelle scuole materne e primarie dagli istruttori del Seravezza Calcio. Attività ripresa nelle prime tre giornate (lunedì, martedì e mercoledì scorsi) con divertenti sessioni di giochi antichi da cortile in tutte le scuole primarie comunali con il supporto degli allievi e degli insegnanti del Liceo sportivo “Piaggia” di Viareggio. Giovedì, poi, la grande festa nel rettangolo verde dello stadio comunale, suddiviso per l’occasione in diversi settori, ognuno dei quali dedicato a specifiche attività motorie. Presenti al mattino tutte le classi delle primarie e due della media “Pea”. Tanto impegno, grande entusiasmo e premiazione finale a cura del consigliere Bonin e del dirigente scolastico Maurizio Tartarini: una coppa per ogni classe e un kit (matite, appuntalapis e righello) per ogni bambino. Al pomeriggio, grandi protagonisti i piccoli delle materne – una cinquantina – accompagnati dai genitori, suddivisi in tre gruppi e impegnati in giochi propedeutici adatti alla loro età. Chiusura con festosa consegna di medagline e gadget.

Venerdì 17 maggio il gran finale in centro a Seravezza in occasione del World Orienteering Day. Una sessantina i ragazzi delle medie che al mattino si sono cimentati in una prova di orienteering e che poi hanno seguito la mini lezione tenuta dal nutrizionista Simone Gabrielli sulla preparazione di una bevanda energetica salutare. Piccolo momento di educazione alimentare anche per i bambini della materna Delâtre (ai quali Gabrielli ha parlato della frutta) prima di essere coinvolti dai volontari del GS Orienteering in una sessione propedeutica alla divertente disciplina. Al pomeriggio attività aperte a tutti con la presenza, fra gli altri, dei bambini della scuola materna Maffi, delle pallavoliste in erba del Jump Volley e di tanti ragazzi delle elementari e delle medie accompagnati dai genitori. Nel corso delle premiazioni finali, consegna a sorpresa di un riconoscimento a Ilian Angeli, fresco dell’argento ai mondiali studentenschi di orienteering con la nazionale azzurra. Alle premiazioni hanno partecipato anche i dirigenti del Panathlon Club Versilia-Viareggio, il vicepresidente Vittorio Giusti e il segretario Giovanni Benedetti.

«Oltre ai dirigenti del Panathon Club, al personale dell’ufficio scuola del Comune, che si è prodigato per la riuscita dell’iniziativa, e allo sponsor Acqua Azzurrina desidero ringraziare ogni singola associazione e istituzione che è stata al nostro fianco – conclude Francesca Bonin -. Li elenco uno aduno: Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca Massa e Carrara, Istituto Comprensivo di Seravezza, Liceo sportivo Piaggia di Viareggio, Pro Loco di Seravezza, CONI provinciale, ASD Seravezza Calcio, GS Orienteering Folgore, Associazione Radio CB Nuova Azzurra».