“Spessosottile – Un percorso espositivo a tema, tra libri foto e dipinti” a Villa Argentina

VIAREGGIO – Da Sabato 27 ottobre a domenica 18 novembre a Villa Argentina, rimarrà allestita la mostra “Spessosottile – Un percorso espositivo a tema, tra libri foto e dipinti”.

La mostra è realizzata da Giovane Holden Edizioni in collaborazione con la Provincia di Lucca, il Comune di Viareggio e l’adesione della Soprintendenza A B A P di Lucca e Massa Carrara. Non sarà la classica rassegna immersiva, ma una forma inedita di conoscere e vivere l’arte, attraverso una originale commistione di libri, teatro, musica, tecnologia, pittura e impegno sociale per una regia espositiva che mira a coinvolgere lo spettatore. In nove sale tematiche saranno esposte le copertine di quarantotto libri, tutti sotto le quarantotto pagine, che fanno capo al progetto “Non leggi spesso?… Leggi sottile”, pubblicazioni facili da gestire sia per chi lamenta di avere poco tempo a disposizione sia, ad esempio, per chi legge durante gli spostamenti o le piccole pause tra un impegno familiare e l’altro; a queste si aggiungono due sale dedicate alla violenza di genere e al volontariato attivo a sostegno dei bambini più disagiati, una sala tecnologica e una sala simbolo dell’interazione tra forma scritta e forma pittorica. Per tutti i visitatori centinaia di libri in omaggio.

Ingresso libero.

Nell’ambito della mostra sei Special Events:

27 ottobre ore 17.00 – Vernissage. Inaugurazione della mostra e breve performance musicale. A seguire un buffet

7 novembre ore 17.30 – Time4life. Chi salva una vita salva il mondo intero. Incontro con Marco Palagi autore del libro Cresci con me il cui ricavato sarà interamente devoluto a sostegno delle case-famiglia di Sighet.

8 novembre ore 17.30 – Leggere e scrivere Spessosottile. Incontro con gli scrittori esposti e breve visita guidata alla mostra.

14 novembre ore 17.30 – #noallaviolenzadigenere. Performance teatrale tematica a cura di e con Elisa Pieruccetti e Francesco Grassi Niccolai della Compagnia Giove Teatro.

15 novembre ore 17.30 – BookArt. Interazione tra forma scritta e forma pittorica.

18 novembre ore 17.30 – Finissage. Chiude la mostra una breve performance musicale.

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura di Villa Argentina (via Fratti, angolo via Vespucci, 44 – Viareggio): martedì/sabato 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.30; domenica e festivi 15.00 – 18.30. Chiuso il lunedì. Ingresso libero.