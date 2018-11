“Spessosottile – Un percorso espositivo a tema, tra libri foto e dipinti” a Villa Argentina

VIAREGGIO – Mercoledì 14 e giovedì 15 novembre dalle ore 17.30, a Villa Argentina (via Fratti, angolo via Vespucci, 44 – Viareggio) due special event all’interno della mostra “Spessosottile – Un percorso espositivo a tema, tra libri foto e dipinti”, la prima nel suo genere, che rimarrà allestita fino a domenica 18 novembre.

Mercoledì 14 novembre #noallaviolenzadigenere

La violenza colpisce le donne di tutti i Paesi del mondo, a prescindere dall’appartenenza sociale, culturale, politica, religiosa, dal colore della pelle e dalla nazionalità. In Italia una donna ogni dodici secondi è vittima di violenza di genere – fisica, verbale e psicologica. Dall’inizio dell’anno sono state uccise centosedici donne di cui circa il settantadue percento nel contesto familiare e affettivo. L’incontro si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dalla campagna di sensibilizzazione Woman. No more silence. Trust yourself di cui è promotrice Giovane Holden Edizioni. Performance teatrale tematica a cura di e con Rebecca Ramacciotti e Francesco Grassi Niccolai della Compagnia Giove Teatro.

L’evento è inoltre inserito nel programma “Intorno al 25 novembre”, un calendario curato dalla Provincia di Lucca che racchiude tutte le iniziative, a sostegno del contrasto al fenomeno della violenza sulle donne, organizzate sul territorio provinciale da enti, istituzioni, associazioni e altri soggetti pubblici e privati attivi in tale ambito.

Giovedì 15 novembre BookArt

C’è una particolare congiuntura di elementi che unisce la forza della scrittura con la visionarietà dei segni e delle tracce pittoriche. Imprescindibili legami e corrispondenze nascono tra la forma del testo e la forma del disegno. Pittura e letteratura possiedono uno spazio condiviso, aperto a poeti e artisti come realtà disponibile all’ibridazione e alla contaminazione reciproca. La giovane artista Valeria Cipolli (poetessa) in arte Velimna (pittrice che sta suscitando grande interesse in Italia da parte di critici e visitatori delle sue personali) si racconta ai visitatori attraverso una variante del gioco di ispirazione surrealista le Cadavre exquis (Cadavere squisito): partendo da un disegno di base ognuno potrà apportare sulla tela il proprio contributo fino a comporre un dipinto di ispirazione collettiva.

Come sempre tanti libri in omaggio per tutti.

Ingresso libero.

La mostra è visitabile negli orari di apertura di Villa Argentina (via Fratti, angolo via Vespucci, 44 – Viareggio): martedì/sabato 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.30; domenica e festivi 15.00 – 18.30. Chiuso il lunedì. Ingresso libero.