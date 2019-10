SPAM! Presenta “Wonder women”, la rassegna che animerà l’autunno

LUCCA – “Wonder women” è un tributo a tutte le donne che hanno avuto la tenacia, il talento e la fortuna necessarie ad emergere e lasciare un segno nella storia delle arti e del pensiero. Una moltitudine così vasta e varia da essere oggettivamente irrappresentabile.

Questa rassegna presenta dunque una costellazione, necessariamente parziale, di figure femminili diversissime per generazione, linguaggi, ambiti culturali, formazione e provenienza geografica. Danzatrici, attrici, registe, coreografe, drammaturghe, studiose e pensatrici che, nella inevitabile parzialità delle scelte, intendono rappresentare la sterminata ricchezza dell’apporto femminile al mondo della cultura. Andranno in scena donne austriache, olandesi, lussemburghesi, svizzere, libanesi e iraniane, così come naturalmente molte italiane; si parlerà di una delle più grandi e innovative coreografe del ‘900, americana, morta purtroppo qualche anno fa, e di una costellazione di figure femminili nate nell’Europa dell’est fra la fine del IXX secolo e l’inizio del XX, che hanno combattuto con incredibile energia per un mondo meno iniquo.

“Wonder women” è quindi un atto simbolico, un gesto di gratitudine e riconoscenza rivolto a tutte le donne, note o sconosciute, che hanno contribuito e contribuiscono con coraggio all’evoluzione del pensiero.

La serata è stata brevemente introdotta da Roberto Castello, direttore artistico di ALDES, affiancato da alcuni rappresentanti delle istituzioni, l’Assessora Ilaria Vietina del Comune di Lucca e Marco Bachi Consigliere Comunale per il Comune di Capannori, ed è proseguita con la presentazione di una breve performance della danzatrice-coreografa iraniana Masoumeh Jalalieh che, con la danzatrice Zahra Rostami Shahrbabaki e il musicista compositore Payman Abdali – è stata in residenza a SPAM! nelle ultime settimane.

“Wonder women” è una rassegna curata e realizzata da ALDES, con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Lucca e Capannori, con il sostegno di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Repulp.

Il Programma

Venerdì 18 ottobre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Decline

coreografia Masoumeh Jalalieh

danza Masoumeh Jalalieh, Zahra Rostami Shb

Domenica 27 ottobre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

incontro e improvvisazione

Ambra Senatore

Lunedì 28 ottobre h 21.00 | Teatro San Girolamo (Lucca)

Sketches on Ligeti

coreografia Elisabeth Schilling

danza Elisabeth Schilling

pianoforte Cathy Krier

musica György Ligeti

Martedì 5 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Evidence of Things not Seen

coreografia Stephanie Kayal

musica Abed Kobeissy

+

Being and Nothingness

danza Paola Lattanzi

Venerdì 8 novembre h 21.00 | Teatro San Girolamo (Lucca)

Heroides

da Heroides di Ovidio e da improvvisazioni e scritture sceniche

elaborazione drammaturgica Elena Bucci, Marco Sgrosso

regia Elena Bucci con la collaborazione di Marco Sgrosso

musiche originali dal vivo Giorgio Distante

con Giorgia Cocozza, Alessandra De Luca, Angela De Gaetano, Emanuela Pisicchio, Maria Rosaria Ponzetta, Anđelka Vulić

Novembre (data in definizione) h 21.00 | Artè (Capannori)

Gesù è morto per i peccati degli altri

regia Maria Arena

genere Documentario, Drammatico

produzione Berta Film

anno 2014

Mercoledì 13 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Trisha Brown

incontro a cura di Rossella Mazzaglia

Martedì 19 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

“Le cospiratrici” Rivoluzionarie russe di fine ottocento

Lettere e memorie di Olimpia Kutuzova

incontro a cura di Martina Guerrini

Sabato 23 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Emma Goldman

incontro a cura di Carlotta Pedrazzini

Lunedì 25 novembre h 21.00 | Teatro San Girolamo (Lucca)

Smarrimento

uno spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro

per e con Lucia Mascino

produzione Marche Teatro

Sabato 30 novembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

La morte e la fanciulla

regia e coreografia Michele Abbondanza, Antonella Bertoni

con Eleonora Chiocchini, Valentina Dal Mas, Claudia Rossi Valli

musiche Franz Schubert – Der Tod und Das Madchen

produzione Compagnia Abbondanza/Bertoni

Giovedì 5 dicembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Cristina Kristal Rizzo (danza / improvvisazione)

danza Alessandra Cristiani (danza / improvvisazione)

musica Ivan Macera (musica / improvvisazione)

Venerdì 6 dicembre h 21.00 | SPAM! (Porcari)

Katie Duck (danza / improvvisazione)

Maria Luisa Pizzighella (musica / improvvisazione)