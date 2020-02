Sostituzione acquedotto: lavori a Piano di Conca, Piano di Mommio e Massarosa

MASSAROSA – L’ufficio lavori pubblici del Comune di Massarosa avvisa che partiranno la prossima settimana i lavori per la sostituzione dell’acquedotto della frazione di Piano di Conca. Gli interventi concordati con il gestore idrico Gaia Spa serviranno per sostituire la condotta idrica interrata e dureranno all’incirca un mese.

Per effettuare gli interventi sarà istituito il divieto di transito e sosta in via di Mezzo a Piano di Conca. Il divieto riguarderà solo il tratto interessato dal cantiere in via di Mezzo e sarà in vigore da lunedì 2 marzo a martedì 31 marzo in orario 8/18.30.

Sempre in ottica di miglioramento del servizio idrico terminano oggi gli interventi che hanno interessato per alcuni giorni un tratto di via Sarzanese a Piano di Mommio: anche in questo caso è stata sostituita una porzione della condotta idrica.

Proseguono inoltre i lavori avviati mercoledì scorso (26 febbraio) per la sostituzione dell’acquedotto nel capoluogo. Le operazioni di scavo e posa in questa prima fase stanno riguardando la parte alta di via Cenami a Massarosa, dall’incrocio con via del Casone verso via Roma, fino alla parte lastricata della strada. Successivamente si inizierà a lavorare anche in via IV Novembre, nel tratto tra via Cenami e via Vignacce. Infine la sostituzione delle tubature riguarderà l’ultimo tratto di via Cenami, dalla parte lastricata in pietra fino all’intersezione con via Roma. La previsione è che per ultimare l’intero intervento siano necessari all’incirca 50 giorni.