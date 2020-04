Sostegno a sanità e categorie deboli: i contributi della Fondazione CRL orientati sull’emergenza

LUCCA – Sono stati pubblicati sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca gli esiti del Bando ‘Categorie sociali deboli e salute pubblica’ 2020, a sostegno di numerose istituzioni e associazioni, molte delle quali impegnate in questi giorni nella lotta al Covid-19 sul territorio della provincia di Lucca.

Proprio la fase emergenziale che stiamo vivendo ha infatti orientato criteri e priorità con cui il CdA della Fondazione CRL, riunito in streaming per l’occasione, ha deliberato contributi per oltre 1 milione di euro.

Sono stati assegnati stanziamenti di importo superiore a quello degli anni precedenti alle realtà direttamente coinvolte in questo frangente di urgenza e grande sofferenza del sistema sanitario e assistenziale. Ma le risorse andranno anche a sostenere il proseguimento delle attività ordinarie di molte associazioni del terzo settore, alcune già fortemente sollecitate in questi giorni drammatici, altre fondamentali per supportare le situazioni di fragilità che inevitabilmente emergeranno nei mesi a venire.

Confermati anche i contributi a sostegno dei progetti di cooperazione internazionale in vari paesi del Terzo Mondo, che di certo subiranno un grave contraccolpo dalla crisi mondiale che si sta delineando.

Risorse, dunque, per chi si impegna quotidianamente per la salute e la sicurezza degli altri, che seguono gli stanziamenti d’urgenza grazie ai quali l’ASL Toscana Nord Ovest ha potuto acquistare attrezzature e presidi sanitari per 500 mila euro e che precedono nuovi interventi, attualmente allo studio della Fondazione, a supporto del tessuto sociale ed economico della provincia, profondamente segnato da questa situazione di crisi.

L’elenco completo delle pratiche accolte è attualmente disponibile sul sito della Fondazione, al link: https://www.fondazionecarilucca.it/contributi/bandi-deliberati