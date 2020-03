Sospensione delle attività nelle strutture semiresidenziali. Disposizioni per servizi di salute mentale e Ser.D

LUCCA – L’Unità di crisi aziendale per la gestione dell’emergenza Coronavirus, in recepimento dell’ordinanza 12 della Regione Toscana del 15 marzo 2020, ha disposto la sospensione, a far data da ieri 16 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, dell’attività delle strutture semiresidenziali (centri diurni), a valenza socio-sanitaria, per anziani e per disabili, fermo restando che, nei casi ritenuti necessari dai servizi competenti, sulla base dei singoli piani assistenziali personalizzati, l’assistenza sarà garantita, ove possibile, dalle strutture predette in raccordo con i servizi territoriali aziendali di riferimento, al domicilio o, eventualmente, attraverso la predisposizione di piani residenziali temporanei.

Si dispone inoltre che alle eventuali attività assistenziali, presso il domicilio o attraverso la predisposizione di piani residenziali temporanei si provvede mediante remunerazione, da parte delle Aziende USL dei costi connessi agli eventuali setting assistenziali temporaneamente erogati, a valere sulle risorse destinate alle convenzioni in essere con le predette strutture.

Tali disposizioni si applicano anche per le attività dei centri diurni rivolta ai pazienti psichiatrici e con dipendenze patologiche. Le esigenze delle persone in carico ai servizi di salute mentale e Ser.D. saranno comunque garantite, mediante la presa in carico individualizzata ed ove possibile, in accordo con le persone assistite e con i familiari, con modalità di contatto e coinvolgimento a distanza per le attività solitamente svolte nei centri diurni.