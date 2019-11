Sono riprese le attività al Centro bambini e famiglie e negli altri servizi per la prima infanzia

LUCCA – Sono riprese le attività al centro bambini e famiglie per l’anno educativo 2019/2020. Si tratta di un servizio che il Comune di Lucca offre alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni ed è organizzato in modo da accogliere adulti e bambini in un luogo pensato per loro, per poter stare insieme, conoscersi, giocare e in cui confrontare la propria esperienza con quella di altri genitori ed educatori.

I bambini e i loro familiari adulti sono seguiti da educatrici che facilitano lo scambio, il gioco, la relazione, costruendo insieme agli altri un clima di condivisione e piacevolezza. Gli spazi sono organizzati per facilitare il gioco e l’incontro dei bambini e degli adulti per consentire la costruzione di relazioni positive e condividere la cura del luogo. Per ogni giornata le famiglie sono invitate a garantire la presenza di un solo adulto accompagnatore che potrà variare di volta in volta (ad esempio il papà, la mamma, il nonno, la nonna, uno zio, una zia etc.) dando così a più figure familiari la possibilità di vivere questa significativa esperienza di gioco e relazione con il bambino.

Le attività si svolgono al nido d’infanzia Arcobaleno in via Torrini a San Marco secondo i seguenti orari: per famiglie con bambini da 18 a 36 mesi il mertedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle 18.30; per famiglie con bambini da 0 a 18 mesi il lunedì dalle ore 16.30 alle ore 19.30. E’ possibile frequentare in maniera continuativa o saltuaria, previa prenotazione telefonica (è possibile contattare la Cooperativa la Luce al numero 0583954263, lunedì orario 8.30-12.30 e 14.30-16.30; martedì e giovedì 8.30-12.30; venerdì 8.30-12,30 e 13.30-18.30 per i laboratori del sabato). Saranno inoltre proposti agli iscritti diversi laboratori tematici che si terranno il sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e un Corso di massaggio infantile riservato alle famiglie con piccoli da 0 a 9 mesi.

I prossimi laboratori in programma per bambini dai 12 ai 36 mesi sono: “Creare con i materiali di recupero” sabato 21 dicembre; “Farina, zucchero…laboratori di cucina” il 18 gennaio; “Immersi nella lettura” sabato 8 febraio e “Costruiamo un libro” sabato 22 febbraio”.

Per accedere al servizio (i posti sono limitati) è possibile presentare la domanda come da modello scaricabile sul sito del Comune di Lucca (www.comune.lucca.it), sezione Scuola e Istruzione, pagina Centro Educativo Bambini e Famiglie e presentarla nei modi indicati sulla pagina dove sono presenti informazioni dettagliate. Per maggiori chiarimenti inoltre è possibile contattare i numeri 0583445708 o 0583445705.

Il centro bambini e famiglie è un servizio innovativo che fa parte del sistema servizi alla prima infanzia. I servizi al momento sono al completo: attualmente sono 338 i bambini iscritti ai nidi d’infanzia e 80 i bambini iscritti agli spazi gioco. Oltre a questi, sono stati assegnati anche 38 posti nei nidi d’infanzia accreditati: un’iniziativa che offre la possibilità, alle famiglie rimaste in lista di attesa, di iscrivere i bambini in questi spazi alle stesse condizioni dei nidi pubblici. I posti sono resi disponibili in seguito all’adesione del Comune di Lucca per l’anno educativo 2019/2010, all’Avviso Pubblico della Regione Toscana finalizzato al sostegno dell’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia (3/36 mesi), progetto che si avvale delle risorse POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020. I fondi assegnati dalla Regione Toscana al Comune di Lucca ammontano a 314.566,55 euro.