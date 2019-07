Sold out per l’emozionante concerto di Sting che chiude l’edizione 2019 del Lucca Summer Festival [Foto di Laura Casotti]

LUCCA – Erano in novemila ieri sera (29 luglio) gli spettatori incantati dall’ex Police in piazza Napoleone. Chiude così, con uno Sting più in forma che mai e un sold out, l’edizione 2019 del Lucca Summer Festival che ha visto quest’estate, come ogni anni, artisti di grande spessore e di vario genere.

Appena prima dell’inizio dello spettacolo viene annunciato che il concerto sarebbe stato dedicato alla memoria di Leopoldo Falco, prefetto di Lucca, improvvisamente scomparso domenica scorsa.

Il pubblico ha visto il grande artista eseguire i suoi più grandi successi da solista insieme alle celebri e sempre amatissime hit dei Police, dalle romantiche Roxanne e Message in a bottle, passando dai grandi classici intramontabili come If I Ever Lose My Faith In You, Shape of My Heart, Walking on the Moon e Desert Rose.

Non poteva ovviamente mancare la canzone che ha emozionato generazioni, effetto provocato anche ai novemila spettatori presenti ieri in piazza Napoleone, Every Breathe You Take, provocando una standing ovation e richiamando un immancabile bis!

Chiude così un’edizione da record del Lucca Summer Festival, lasciando il pubblico carico di adrenalina, con le aspettative più che appagate e già in attesa del prossimo cartellone.

Gli scatti di Laura Casotti che riassumono l’emozionante concerto