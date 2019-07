Soggiorno estivo per gli anziani del Comune di Lucca a Lido di Camaiore: dal 22 luglio al 5 agosto è possibile consegnare le domande alla Croce Verde di Lucca

LUCCA – Partono i soggiorni estivi per gli anziani del territorio comunale promossi dal Comune di Lucca, in collaborazione con la Croce Verde P.A. di Lucca.

Le domande di partecipazione possono essere presentate direttamente alla sede della Croce Verde P.A. di Lucca, in Viale Castracani 468/D a partire dal 22 luglio fino al 5 agosto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 ed il martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Il soggiorno si svolgerà a Lido di Camaiore dal 26 agosto al 9 settembre, con il seguente programma: viaggio in pullman, pernottamento in hotel 3 stelle, con trattamento di pensione completa, servizio ombrellone in spiaggia, accompagnatore per la durata del soggiorno con svariate attività di animazione (giochi di società, passeggiate, escursione gratuita di mezza giornata in zone limitrofe di particolare interesse, serate di ballo in albergo).

L’importo del soggiorno dovrà essere pagato dal partecipante all’Associazione ed il Comune potrà compartecipare in base all’ISEE dell’anziano. Per informazioni è possibile contattare la Croce Verde al numero 0583 467713. Alcuni operatori saranno a disposizione presso la sede dell’associazione per aiutare nella compilazione delle domande.