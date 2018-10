Soddisfazione al’la Virtus CR Lucca per l’edizione di Forte dei Marmi della Running IN

LUCCA – Grande soddisfazione da parte della Atletica Virtus CR Lucca per l’edizione di Forte dei Marmi della Running IN, competizione di corsa su strada approdata nel comune versiliese per la sua undicesima edizione. Dopo il successo degli scorsi anni a Milano Marittima e Madonna di Campiglio, la kermesse fortemente voluta dalla Italiana Assicurazioni ha visto una grande partecipazione da parte di atleti professionisti ed amatori, che si sono dati battaglia sui due percorsi (competitivo da 11 km e non competitivo da 5 km) con un occhio allo sport ed uno alla solidarietà: parte dei fondi ricavati dalle iscrizioni infatti sarà devoluto al Dynamo Camp, il primo camp di terapia ricreativa in Italia dedicato a bambini con patologie gravi e croniche.

Un valore aggiunto questo che ha spinto la Atletica Virtus e lo staff della Martinelli Assicurazioni (sponsor della società biancoceleste e filiale lucchese della Italiana Assicurazioni) ad assicurare una presenza massiccia sia di atleti professionisti che di personale dirigenziale sul percorso non competitivo, a cui va un grande ringraziamento da parte della società per la convinta e numerosa partecipazione.

Ottimo sul piano agonistico Simone Orsucci che termina il percorso da 11 km in terza posizione assoluta confermandosi una delle colonne portanti del road team della Atletica Virtus, mentre sono rimasti fuori dal podio ma con buoni tempi al traguardo Fabio Pizzo, Francesco Giannotti e Giovanni Pippa. Una giornata ricca di stimoli sportivi e non, terminata degnamente col galà serale al quale hanno partecipato sia il direttore tecnico della Virtus Matteo Martinelli che il direttore centrale della Italiana Assicurazioni Luca Colombano, assieme a tutto lo staff dirigenziale della compagnia milanese.