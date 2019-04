Sociale: al via i corsi formativi gratuiti per residenti in cerca d’occupazione. Assessore Guidugli: «Fornire competenze per favorire l’accesso al mondo del lavoro»

SERAVEZZA – Al via i corsi formativi per inoccupati e disoccupati residenti nel Comune di Seravezza, misura varata dall’Amministrazione Comunale per promuovere l’inclusione e l’accesso al mondo del lavoro. Corsi gratuiti, finanziati con i fondi del settore sociale e organizzati in collaborazione con l’agenzia formativa dell’Unione dei Comuni. «Partiamo con i primi cinque corsi, ma ne abbiamo altri cinque in prospettiva, che inseriremo nelle progettazioni legate al Reddito di Cittadinanza – spiega l’assessore alle politiche sociali Orietta Guidugli. – L’obiettivo è fornire competenze a chi è in cerca di un’occupazione e facilitare l’accesso a quei percorsi formativi che la legge indica come obbligatori per lo svolgimento di determinate mansioni. Accollandosi l’intero costo, il Comune intende raggiungere la platea più ampia possibile».

Il primo corso in ordine di scadenza (iscrizioni entro venerdì 12 aprile) è quello per “addetto al primo soccorso”. Dodici i posti disponibili e due i requisiti base d’accesso: risiedere nel Comune di Seravezza ed essere inoccupati o in stato di disoccupazione comprovato dall’iscrizione presso il Centro per l’Impiego. In caso di surplus di richieste rispetto ai posti disponibili le domande saranno accolte tenendo conto anche dello stato di disoccupazione formalizzato con patto di servizio presso il Centro per l’Impiego, il maggior numero di figli a carico e l’anzianità di disoccupazione. Il corso fornirà le competenze base su come allertare il sistema di soccorso e attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell’attività svolta, acquisire conoscenze generali sulle patologie in ambienti di lavoro. Si terrà nei giorni 16, 23 e 30 aprile in orario pomeridiano (14:30-18:00) presso la Misericordia di Seravezza per un totale di 12 ore.

Le iscrizioni sono già aperte (scadenza sabato 20 aprile) per altri due corsi: “sicurezza dei lavoratori impiegati in aziende a rischio basso” e “preparazione di alimenti per celiaci” per i lavoratori addetti alle attività alimentari complesse. Il primo, durata 8 ore, fornirà nozioni sui rischi infortuni, organizzazione del lavoro, rischi connessi all’uso dei videoterminali e alla movimentazione dei carichi, segnaletica di sicurezza, procedure di esodo in caso di emergenza, procedure organizzative per il primo soccorso, rischi fisici (rumori, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici), rischio biologico. Le lezioni si terranno il 7 e il 14 maggio dalle 14:00 alle 18:00. Il secondo corso, riservato a chi ha già conseguito l’attestato Haccp, punta a formare gli operatori del settore delle industrie alimentari e delle bevande su specifiche competenze in materia di celiachia. Le lezioni si terranno il 15 maggio dalle 15:00 alle 18:00 e il 22 maggio dalle 16:00 alle 18:00 (5 ore complessive). Anche questi due corsi avranno come sede la Misericordia di Seravezza. I requisiti per accedere sono identici a quelli del primo corso.

Tra aprile e maggio partiranno altri due percorsi formativi, rispettivamente “sicurezza lavoratori a rischio basso” e “addetto ad attività alimentari complesse”. In questo caso le liste sono chiuse. I partecipanti, infatti, sono già stati individuati dagli uffici comunali fra i migranti ospiti delle strutture di accoglienza nel Comune, i percettori del Reddito d’Inclusione e i beneficiari di altri contributi comunali.

Avvisi, moduli di domanda e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Comune di Seravezza,www.comune.seravezza.lucca.it (link diretto semplificato alla pagina dei servizi sociali: bit.ly/servizi_sociali). Visitando con frequenza il sito web si avranno tempestive informazioni anche sui prossimi corsi in calendario.