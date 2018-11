Skyscanner inserisce Lucca tra le 18 città europee da visitare

LUCCA – Tra le 18 città europee da visitare nel 2018 c’è anche Lucca. Che, per l’Italia, condivide il primato con Ragusa e si posiziona al fianco di mete come Marsiglia, Mosca, Granada, Valencia, Brighton, Mostar, Porto, Leeuwarden.

Innovative, divertenti, romantiche, storiche: Skyscanner, il cliccatissimo motore di ricerca internazionale di voli, ha selezionato le 18 località da vedere quest’anno, seguendo come filo conduttore “città europee di grande personalità, creative, particolari…insomma perfette per viaggiatori non turisti”. L’identikit di Lucca è presto fatto, come sottolineano anche il sindaco, Alessandro Tambellini e l’assessore alla cultura e al turismo, Stefano Ragghianti.

“Lucca sempre più attrae e interessa un turismo che ama soffermarsi, approfondire, vivere la quotidianità della città, apprenderne lo stile di vita. Un turismo che resta, che torna, che fa base qui e si sposta per conoscere le bellezze e provare le attrazioni che si trovano anche fuori dal centro storico. È il sistema Lucca a essere premiato e riconosciuto: non solo questo o quel monumento, ma l’insieme delle possibilità che Lucca offre, crea e promuove. Anche questo nuovo riconoscimento ci dimostra che ci stiamo muovendo verso la giunta direzione: la capacità attrattiva di Lucca che, soprattutto in questi ultimi anni, è riuscita a mettere a disposizione del turismo nazionale ed internazionale, ormai sempre più ‘spalmato’ anche nei mesi di bassa stagione, eventi e opportunità di grande appeal. Adesso lavoriamo per far compiere al turismo ulteriori salti di qualità: immaginiamo un modello diffuso e orizzontale, che dal centro storico si allarghi a tutto il territorio comunale e viceversa”.

Skyscanner consiglia di venire a Lucca per fare “un giro di gusto, tra le ricette locali, di storia, tra i tanti monumenti, e di divertimento, con il festival del fumetto tra i più famosi in Europa. La bella toscana vi farà sognare a partire dalla sua fantastica piazza “chiusa”, piazza dell’Anfiteatro, opera ottocentesca del geniale architetto Lorenzo Nottolini. Un capolavoro urbano che si trasforma nel simbolo di questa città circondata dalle Alpi Apuane e dalle campagne della Garfagnana. Un altro capolavoro sono poi le Mura con i bastioni, le porte e gli alberi secolari, e ancora le Torri, come quella delle Ore e quella Guinigi”. Tra i 15 posti da non perdere, sul podio troviamo piazza dell’Anfiteatro, la cattedrale di San Martino e le Mura. Al quarto l’orto botanico, al quinto la chiesa di San Michele e al sesto posto piazza Napoleone. Ma il portale internazionale di ricerca voli non dimentica nessuno ed ecco quindi che nel lungo elenco di bellezze da conoscere, da degustare o da vedere, inserisce anche Giacomo Puccini e il Puccini Museum e chiude con un omaggio al buccellato, citando l’adagio lucchese secondo cui “chi viene a Lucca e non mangia il buccellato è come non ci fosse mai stato”.