Sky Stone & Songs: domenica appuntamento con il rapper Ernia e lunedì con Alessio Bernabei

LUCCA – Riparte alla grande la stagione degli instore allo Sky Stone and Songs, con due appuntamenti consecutivi, domenica e lunedì. Il primo vede protagonista il rapper Ernia che sarà in piazza Napoleone domenica 16 settembre a partire dalle ore 15, mentre lunedì 17 è la volta dell’ex frontman dei Dear Jack, Alessio Bernabei, che, sempre dalle 15, presenta il suo primo album da solista.

Ernia – vero nome, Matteo Professione – rappresenta la voce ‘scura’ e alternativa dell’hip hop e della trap: ‘68’, il suo nuovo album è uscito la scorsa settimana e ha subito visto un picco di vendite che lo ha portato in vetta alla classifica stilata dalla Fmi, segno che l’artista rappresenta un qualcosa fuori dagli schemi dell’ultima generazione e, forse proprio per questo, ha un suo forte seguito. Rapper anomalo, che cita Baudelaire, non indossa rolex, non ha magliette firmate Gucci e nemmeno i denti d’oro, ha già avuto il riconoscimento del Disco D’Oro con ‘Come uccidere un usignolo/67’ dello scorso anno, il rapper milanese si colloca a metà strada tra la profondità tipica del rap conscious e la sfrontatezza che contraddistingue la maggior parte degli interpreti nazionali, diventando, così, la dimostrazione pratica che esiste un nuovo volto della trap italiana, più cupo, riflessivo, dove le canzoni presentano testi complessi e più profondi.

Di tutt’altro segno la musica che contraddistingue Alessio Bernabei: un pop tipicamente italiano. Facile, orecchiabile, che strizza l’occhio alle giovani generazioni. Il suo primo album da solista si intitola ‘Senza Filtri’: il giovane cantante di Tarquinia è diventato famoso come frontman e leader dei Dear Jack, band rivelazione di una passata edizione di ‘Amici’ che ha velocemente scalato il successo sia nelle classifiche sia nei cuori dei tanti – e soprattutto delle tante – fans che seguivano i ragazzi, fino ad arrivare a un traguardo non da poco, un concerto sold out all’Arena di Verona nel 2015. Adesso per Bernabei è tempo di crescere e, quindi, di presentarsi ai suoi fans ‘senza filtri’, appunto.