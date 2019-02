Situazione Panitaly, intervento del sindaco Sara D’Ambrosio e dell’assessore alle attività produttive Pellegrini

ALTOPASCIO – Incertezze sul futuro della Panitaly di Altopascio: sindaco, rappresentanti della Provincia di Lucca e della Regione Toscana, organizzazioni sindacali, lavoratori e vertici aziendali riuniti a Firenze al tavolo di crisi.

Questa mattina, infatti, all’incontro in Regione c’erano il consigliere con delega al lavoro, Gianfranco Simoncini, il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, il consigliere regionale, Stefano Baccelli, il consigliere provinciale, Nicola Boggi, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, i rappresentanti dei lavoratori e i vertici aziendali della Panitaly. Una vicenda complessa che inizia nell’aprile dello scorso anno quando la Società Panitaly srl di Prato (gruppo Colzi) acquisisce dal fallimento Toscana Pane srl in liquidazione.

“La situazione della Panitaly ad Altopascio è molto delicata e in veloce evoluzione: in ballo ci sono circa 40 persone ed è quindi interesse di tutti risolvere le criticità al più presto. Ho personalmente incontrato i rappresentanti dei lavoratori anche nei giorni scorsi e sempre con loro, in tutti questi mesi, ho avuto un rapporto costante e continuativo. Come amministrazione comunale, infatti, non abbiamo mai abbassato la guardia rispetto alla situazione della Panitaly, evitando annunci e strumentalizzazioni e preferendo al contrario il supporto silenzioso e incessante ai lavoratori e alle loro esigenze. Supporto che da parte nostra non verrà mai a mancare.

Anche per questo motivo, lunedì prossimo (11 febbraio) ci sarà un nuovo incontro con Panitaly, nella sede di Confindustria Lucca, per analizzare la situazione complessiva dell’azienda, proseguire il confronto e valutare le azioni da intraprendere per tutelare in primis i lavoratori”.