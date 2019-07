Sistema tangenziale: Menesini convoca un tavolo fra Provincia e Comuni di Lucca e Capannori

LUCCA – Il presidente della Provincia Luca Menesini ha inviato una lettera al sindaco del Comune di Lucca Alessandro Tambellini, al Comune di Capannori e, per conoscenza, alla Regione Toscana, per discutere del nuovo Sistema tangenziale di Lucca e della Piana in un incontro in programma giovedì 11 luglio, alle 15, a Palazzo Ducale.

L’incontro è finalizzato – come si legge nella missiva firmata da Menesini – alla condivisione di una strategia sugli assi viari e, in particolare all’asse nord-sud, alla luce della presentazione del progetto definitivo firmato Anas presentato lo scorso 2 marzo e, soprattutto, delle osservazioni al progetto da parte della Provincia e dei Comuni di Lucca e Capannori, nonché del successivo invio al Ministero e ad Anas da parte della Regione Toscana dei pareri espressi dagli Enti Locali insieme a una delibera in cui conferma il finanziamento dell’opera invitando il Ministero a valutare le osservazioni degli stessi.

<<La questione della nuova viabilità intorno a Lucca – dichiara Menesini – , sia che si chiamino assi viari o Sistema tangenziale, è troppo importante perché non venga affrontata collegialmente e con cognizione di causa sulle problematiche ancora esistenti e che noi amministratori e residenti del territorio ben conosciamo. Anas ha presentato il suo progetto che, come ho ripetuto più volte, è calato dall’alto e non tiene conto di molti aspetti che ci stanno a cuore sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico, ma anche funzionale direi.

Un percorso istituzionale da parte dei rappresentanti dei territori interessati è quindi opportuno e doveroso per poter arrivare ad un progetto esecutivo che preveda un’opera realmente integrata con il nostro territorio, che serva il territorio, che sia efficacemente funzionale al miglioramento dei flussi di traffico, pesante e non, che gravitano sia su Lucca che su Capannori>>.

Secondo Menesini, infatti, occorre liberare il territorio dalla morsa del traffico che è particolarmente evidente in alcune zone. <<Ma il progetto e quindi l’opera – aggiunge – devono essere in grado di drenare realmente i flussi e non trasferirli da una parte all’altra del territorio provinciale. Abbiamo l’opportunità di migliorare il progetto di Anas che a mio avviso presenta vari punti deboli. E lo dobbiamo fare tutti insieme con l’apporto nei nostri tecnici che questo territorio ben conoscono>>.

Il presidente Menesini, dopo il confronto con il sindaco del Comune capoluogo, intende coinvolgere l’assessore alla viabilità e alle infrastrutture della Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli e, successivamente, chiedere un incontro al Ministero delle Infrastrutture “in modo che nulla venga fatto sopra la testa dei cittadini che abbiamo l’onore e il dovere di rappresentare”.