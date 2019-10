Sistema Ambiente SpA per Lucca Comics & Games: impiego di forze per una città pulita e accogliente

LUCCA – Durante Lucca Comics & Games, come per Fiere del Settembre Lucchese, Sistema Ambiente SpA sarà presente in centro storico per la pulizia straordinaria di strade e piazze, anche durante le ore notturne per fare in modo che la città sia pulita già dalle prime ore della mattina in vista dell’arrivo di cittadini e visitatori. Nell’ambito del Festival, lo spazzamento meccanizzato programmato in centro storico non viene effettuato nel mese di novembre (da calendario, lo spazzamento avrebbe dovuto svolgersi tra la prima e la seconda domenica del mese, nel caso specifico tra il 3 e il 10 novembre) e dal 29 ottobre al 4 novembre è sospeso anche lo spazzamento meccanizzato programmato nei quartieri esterni alle Mura.

Le operazioni dedicate a Lucca Comics & Games iniziano già alcuni giorni prima dell’avvio del Festival. Durante le attività preparatorie saranno portati i bidoni nel centro storico (2500 cestini) e 125 carrellati (da 360, 660 o 1100 litri) per distribuirli sia vicino ai padiglioni sia nelle vie e piazze adiacenti oltre che nelle aree di parcheggio esterne alle Mura. Il lunedì 28 ottobre gli operatori saranno al lavoro dalle ore 4 per raccogliere, visto l’inizio delle operazioni di allestimento, anche gli eventuali imballaggi. Il giro per la raccolta continuerà fino al tardo pomeriggio. Il 29 ottobre, il giorno prima dell’apertura del Festival, oltre alla raccolta degli imballaggi e carta agli stand, alcuni operatori saranno dedicati anche allo spazzamento manuale.

Nei giorni di manifestazione l’impegno di Sistema Ambiente SpA si intensifica ancora di più per mantenere la città pulita e ordinata. La raccolta dei sacchi agli stand e lo svuotamento dei cestini per le strade e le piazze inizia generalmente alle ore 4. La pulizia dei bidoni sarà effettuata anche durante la fascia pomeridiana in modo da tenerli il più possibile sgomberi. Nell ore notturne, dalle 22.30, inizia anche lo spazzamento, lo svuotamento di tutti i cestoni e delle isole interrate oltre che la raccolta dei rifiuti esposti dagli abitanti del centro storico che dovranno conferire i rifiuti la sera. In particolare si prevedono tre squadre coordinate da tre assistenti in turno serale per lo spazzamento e la raccolta dei sacchi in piazza S.Maria, via Fillungo, piazza San Michele, piazza Napoleone, piazza XX Settembre, via Beccheria, via S.Girolamo, via Nazionale, via Garibaldi, via Carrara, zona Bacchettoni e le altre strade del centro storico interessato dalla manifestazione comprese le Mura, la stazione e l’ex Campo Balilla.

Il lunedì 4 novembre gli operatori saranno nuovamente sul campo a partire dalla mezzanotte per lo spazzamento con l’ausilio dei mezzi. I lavori proseguiranno nella mattina e nel pomeriggio con lo spazzamento e con la raccolta dei materiali agli stand. Nei giorni successivi, oltre alle attività ordinarie, alcuni operatori saranno dedicati per la raccolta dei materiali ai padiglioni. Si tratta di un impiego e un dispiegamento di forze notevole ma con il fine di garantire alla città un aspetto pulito e quindi accogliente verso i cittadini e i visitatori che accorreranno a Lucca per la manifestazione internazionale.

Contestualmente gli operatori di Sistema Ambiente saranno anche al lavoro a Borgo a Mozzano, subito dopo la festa di Halloween. Le operazioni di pulizia inizieranno alle ore 4 del 1° novembre per protrarsi fino alle ore 10 circa, anche con l’aiuto di una spazzatrice.