Sistema Ambiente cerca un dirigente tecnico

LUCCA – E’ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento dell’incarico di Dirigente Tecnico della società, con contratto di lavoro di natura dirigenziale a tempo indeterminato CCNL per Dirigenti delle Imprese Servizi Pubblici Locali

L’avviso completo del bando di selezione (contenente requisiti e modalità per la partecipazione) è scaricabile dal sito di Sistema Ambiente S.p.A.: www.sistemaambientelucca.it – sezione “selezione”.

La domanda di partecipazione alla selezione, a pena esclusione, va presentata esclusivamente via Internet, compilando l’apposito modulo elettronico sul sito https://procedureselettive.cloud.praxi, all’interno dell’apposita area dedicata alla selezione SISTEMA AMBIENTE. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere inviata a partire dalle ore 12.00 del 30.08.2018 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 21 settembre 2018.