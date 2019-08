Sistema Ambiente cerca “Addetto Officina”: aperto il bando per la selezione

LIUCCA – Sistema Ambiente SpA ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato, part-time o full time per il ruolo di Addetto Officina.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il “Modello domanda di partecipazione” scaricabile dal sito dell’azienda (www.sistemaambientelucca.it) e corredata da copia del documento di identità e curriculum vitae (anche quest’ultimo da scaricare dal sito internet aziendale). Le domande dovranno essere inviate attraverso la posta elettronica certificata (PEC) entro le ore 12 del 14 settembre 2019 all’indirizzo [email protected] infopec.cassaedile.it.

Per quanto riguarda le prove, se i candidati ammessi alla procedura concorsuale dovessero essere in numero superiore a 10, l’azienda si riserva di avviare una preselezione mediante prova scritta volta a definire una graduatoria di 10 candidati. Successivamente la procedura prevede sia una prova orale sia una prova pratica.

La graduatoria che si formerà al termine delle procedure resterà in vigore un anno e potrà essere utilizzata dalla società per eventuali ulteriori assunzioni durante il periodo di validità

Per maggiori e dettagliate informazioni anche sui requisiti necessari per poter partecipare alla procedura è possibile consultare il sito internet www.sistemaambientelucca.it, nella sezione “Selezioni” o scrivere via PEC all’indirizzo [email protected] infopec.cassaedile.it.