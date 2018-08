Sinistra con Tambellini rinvia il volantinaggio a San Concordio per rispetto e vicinanza a Genova

LUCCA – Sinistra con Tambellini ha rinviato la mobilitazione in programma oggi a San Concordio, per illustrare i contenuti del famigerato emendamento al decreto Milleproroghe: quello cioè che, al Senato, ha visto in un colpo volatilizzare i milioni di euro giù stanziati per la riqualificazione dei quartieri lucchesi, come di altre 95 città italiane. Lo ha fatto per rispetto ai tragici fatti di Genova, dove sono ancora in corso le operazioni di scavo nelle macerie del ponte crollato. L’iniziativa sarà quindi riprogrammata lunedì della prossima settimana.