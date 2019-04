“Sinistra con Capannori”, 12 uomini e 12 donne per la solidarietà e i diritti sociali

CAPANNORI – Dodici donne e dodici uomini, cinque giovani Under 25, un ampio ventaglio di sensibilità culturali, esperienze sociali e legami con il territorio e l’assessore alla scuola, alla comunità e alla casa Francesco Cecchetti come capolista: queste le caratteristiche della lista civica “Sinistra con Capannori” che si presenta alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Capannori a sostegno della rielezione a Sindaco di Luca Menesini.

Tutti i 24 candidati hanno un saldo riferimento ai valori e alle pratiche della sinistra.

“L’amministrazione Menesini nei cinque anni trascorsi – dicono i candidati – si è caratterizzata, oltre che per le note buone pratiche ambientali e educative, anche per una qualificata attenzione ai temi sociali, con una forte attenzione agli ultimi e alle povertà e in particolare ai temi dell’accoglienza, dell’integrazione, della solidarietà, del multiculturalismo, dei diritti di ogni persona. In una fase come l’attuale dove il Governo, in modo irresponsabile, fomenta ogni genere di discriminazione e di fratture sociali, servono amministrazioni locali sempre più capaci di unire le comunità e di sostenere i più deboli. Ci proponiamo per il Consiglio Comunale come garanzia per una sempre più forte affermazioni di questi valori e per la loro coerente traduzioni in pratiche quotidiane di governo: con il lavoro buono, con la scuola pubblica, con i più deboli, con la cultura diffusa, con i diritti di tutti, con il rispetto per gli animali, con la sostenibilità ambientale, con l’accoglienza e la solidarietà”.

In ordine di lista, i 24 candidati: Francesco Cecchetti, 35 anni, assessore alla scuola e operatore sociale; Ada Barone, 57 anni, di Segromigno in Piano, insegnante scuola primaria; Leonardo Andreoni, 21 anni, di Marlia, stagista; Alida Bondanelli detta Masbond, 64 anni, di San Ginese di Compito, imprenditrice; Marco Bachi, 50 anni, di San Ginese di Compito, musicista; Alfreda Bullentini, 63 anni, di Capannori, insegnante scuola media; Paolo Bendinelli, 39 anni, di Capannori, operaio; Maria Teresa Butori, 64 anni, di Capannori, pensionata; Francesco Cerasomma, 24 anni, di Lammari, studente; Sara Fantozzi, 23 anni, di Porcari, studentessa; Andrea Del Testa, 41 anni, di Marlia, operatore sociale; Romina Maria Antonietta Incorvaia, 37 anni, di Capannori, operatrice sociosanitaria; Maurizio Franceschi, 42 anni, di Marlia, impiegato; Ginevra Maffei, 24 anni, di Lammari, studentessa; Angelo Fruzzetti, 69 anni, di Marlia, pensionato; Barbara Mencarini, 47 anni, di Gragnano, assistente amministrativo; Leonardo Maccanti, 25 anni, di Capannori, studente; Alessandra Novelli, 49 anni, di San Gennaro, veterinaria; Enea Nottoli, 46 anni, di Lammari, insegnante scuola media; Nora Orlandini, 35 anni, di Lucca, operatrice sociale; Moreno Scatena, 70 anni, di Massa Macinaia, pensionato; Giada Paolini, 29 anni, di Viareggio, guida turistica; Manuel Serantoni, 41anni, di Colle di Compito, guida ambientale; Anna Solinas, 33 anni, di Lucca, danzatrice.