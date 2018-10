Sinistra Con: “A Lucca servono gli Stati generali della salute e della sanità”

LUCCA – La situazione dell’ospedale, il destino di Campo di Marte, ma assieme la necessità di potenziamento delle strutture per le cure intermedie e dei distretti per le analisi, accertamenti e gestione delle patologie croniche, già presenti o da realizzare nelle varie aree del territorio. E ancora: lo stato dell’arte in tema di assistenza, in particolare (ma non solo) nei confronti degli anziani e dei non autosufficienti.

Di questi e di molti altri argomenti affini si occuperà il percorso di anlisi e approfondimento che l’associazione “Sinistra con” (nata dall’esperienza della lista “Sinistra con Tambellini”) intende far partire proprio in questi giorni. Nel giro di una manciata di mesi, l’associazione organizzerà infatti una serie di incontri, invitando al confronto tutti i soggetti che, a vario titolo, si occupano di sanità, salute, cura e assistenza. Si partirà, già la prossima settimana, con Cristina Petretti, referente del sindaco di Lucca per la salute. E, subito a ruota, sarà la volta di organizzazioni sindacali, rappresentanti delle istituzioni, associazionie categorie..

“A Lucca c’è bisogno di organizzare una sorta di “Stati generali della salute e della sanità” – sottolineano Enrico Cecchetti e Daniele Bianucci, rispettivamente coordinatore di “Sinistra con” e capogruppo di “Sinistra con Tambellini” – che riescano ad evidenziare, in maniera compiuta, coordinata e corretta, le potenzialità del sistema che attualmente è in essere sul nostro territorio, le criticità presenti e i notevoli ambiti di sviluppo e miglioramento, che abbiamo a disposizione. I cittadini, infatti, chiedono un salto di qualità significativo nei servizi a loro offerti: e tanto più in una fase come questa, di crisi e di rischi di ulteriori tagli alle risorse per la sanità, la piena efficienza del sistema pubblico è la garanzia più grande che possiamo offrire a tutte e a tutti, per assicurare uguaglianza, sostegno alle famiglie, fiducia nelle istituzioni. Nasce da queste consapevolezze il percorso di studio e approfondimento, che abbiamo organizzato e che sta per partire: e che vuole essere un piccolo ma determinato contributo, proprio in questa direzione. Gli appuntamenti sono aperti al tutte le persone interessate, che possono segnalarci la loro disponibilità. Al termine degli incontri, presenteremo le risultanze del percorso all’intera cittadinanza, nel corso di un’iniziativa pubblica”.

Per ulteriori informazioni, e per partecipare agli appuntamenti, si può inviare una mail a sinistracon@nullgmail.com o telefonare a 334/8071351 e 335/7761805.