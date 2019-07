Sindaco Pietrasanta alla manifestazione sciopero Ospedale Versilia, sanità torni indietro. Ancora assente centro sinistra

PIETRASANTA – La sanità torni indietro. Questa riforma non è stata un bene per i cittadini, per i pazienti e per i lavoratori della sanità toscana. Ha palesato i suoi limiti. Le ricadute della riorganizzazione sono state negative: non lo dico io, lo dicono i pazienti e chi amminitra dovrebbe tenerne conto. Non si possono tagliare i costi della salute. Non si può tenere le persone in lista di attesa per 10 mesi per una visita. Le richieste dei cittadini e dei lavoratori sono legittime. Pietrasanta è sempre stata molto critica nei confronti della gestione della sanità in Versilia dopo la riforma voluta dalla Regione Toscana. Oggi mi dispiace che ci siano solo amministratori di centro destra qui a protestare insieme ai lavoratori e al sindacato della Fials perché la sanità non dovrebbe essere un tema elettorale ma dovrebbe essere al di sopra della politica e delle politiche. Se oggi il livello di assistenza del Versilia, e delle altre strutture, non implode è solo grazie al lavoro, all’impegno, al sacrificio personale di medici, infermieri, Oss ed operatori.

Così il Sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti allo sciopero indetto dalla Fials all’Ospedale Versilia.

Serve una contro-riforma per riportare la sanità a misura di paziente