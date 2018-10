Simoni si congeda (con polemica) dalla Versiliana

PIETRASANTA – Domenica 30 settembre, è scaduto il mio rapporto di collaborazione con la Fondazione e il Festival della Versiliana, con il Comune di Pietrasanta e con Massimo Mallegni, già Sindaco dello stesso Comune con delega alla cultura e al turismo e oggi Senatore e Assessore con le stesse deleghe.

Sono stati tre anni difficili che hanno visto progressivamente il taglio scriteriato dei fondi destinati alle attività spettacolari, teatrali e culturali in genere, per arrivare al budget zero del 2018.

Proseguire oltre è stato impossibile! L’incompatibilità con il nuovo Presidente è stata chiara per me sin dall’inizio. L’anima di un Festival è il Direttore Artistico, come lo è l’allenatore di una squadra di calcio, non il Presidente che lo incarica. Questo doveva ben saperlo Massimo Mallegni che l’ha indicato al Sindaco per la nomina.

Se sono riuscito ad allestire la 39° edizione, superando le numerose criticità, lo devo al Presidente Onorario della Fondazione Aldo Giubilaro, al Vice Presidente Francesco Pellati, al Segretario Giulio Battaglini, ai dipendenti, ai collaboratori per le varie attività, ai tecnici, al personale di sala, alle maestranze, ai gestori del bar e della ristorazione, ma soprattutto agli imprenditori dello spettacolo e della TV. Questi ultimi, senza nessun contributo economico, sobbarcandosi interamente il rischio d’impresa e facendo di fatto da “banca” alla Fondazione, che con i loro incassi ha potuto pagare stipendi e spese sostenute per la stagione, mi hanno permesso di realizzare a costo zero un Festival e un Caffè d’eccellenza.

A partire da oggi, essendo ormai libero da vincoli contrattuali e soprattutto dalla determina del Consiglio di Gestione della Fondazione, che m’imponeva il silenzio su temi attinenti non solo a La Versiliana, ma sull’intero panorama culturale, dello spettacolo e turistico del territorio, tornerò ad essere, con spirito costruttivo, una puntuale coscienza critica, senza far sconti a nessuno nell’interesse del cittadino. Insomma, dirò la mia, su temi di attualità strettamenti collegati al sano sviluppo turistico, culturale e sociale della Toscana, in una logica di costa tirrenica e di area vasta.

Nei prossimi giorni darò il via ad una rubrica Facebook dal titolo “Voltiamo pagina: il mio punto di vista”. Con video dedicati affronterò con sincerità e schiettezza temi di attualità, passando in rassegna eventi e manifestazioni; evidenziandone le qualità e le criticità (costi, conflitti d’interesse, impatto sul territorio), cercherò di far chiarezza sulle logiche illogiche della politica che li determina.

Saranno molto apprezzati i Vostri commenti ed i suggerimenti a cui darò pronta risposta, in una logica “io dico la mia, Voi dite la Vostra”.

A presto

Massimiliano Simoni