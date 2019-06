Silvia Pastrello è una nuova giocatrice del Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca

LUCCA – Procede a ritmi serrati l’allestimento del roster per la stagione 2019-2020 in casa Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca. Il club biancorosso ha ufficializzato l’ingaggio della promettente guardia-ala veneziana Silvia Pastrello, reduce da un brillante campionato (11.8 punti, 2,5 assist e 6.8 rimbalzi di media per lei) in A2 con il Giants Basket Marghera. L’innesto della classe 2001 si instaura alla perfezione in quel giusto mix di esperienza e gioventù che stanno realizzando, di comune accordo con coach Francesco Iurlaro, i dirigenti del Basket Le Mura.

Alta 1,81, la cestista veneta ha grandi qualità sia fisiche che tecniche: nella metà campo offensiva può essere letale nel palleggio uno contro, denotando una certa leadership in fase difensiva.

Si tratta di un acquisto fortemente voluto da coach Iurlaro, sotto la cui guida Silvia Pastrello aveva disputato lo scorso anno gli Europei Under 18 in quel di Udine. La neo biancorossa, inoltre, ha fatto tutta la trafila, a testimonianza del suo valore, nelle nazionali giovanili con le quali ha partecipato anche agli Europei Under 16 e al Mondiale Under 17.