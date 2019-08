Sicurezza stradale: in arrivo nuovi dossi rallentatori e attraversamenti pedonali rialzati

SERAVEZZA – Dossi rallentatori della velocità dei mezzi a motore e attraversamenti pedonali rialzati: l’Amministrazione comunale investe nella sicurezza stradale. La spesa prevista è di circa 23 mila euro, da finanziare con l’avanzo di amministrazione 2018 che il Consiglio comunale discute nella seduta di fine mese. Il provvedimento è stato messo a punto dagli assessorati ai lavori pubblici e alla polizia municipale.

Due gli attraversamenti pedonali previsti: il primo in via Luigi Salvatori, in prossimità dell’incrocio con via Buon Riposo; il secondo in via Alcide De Gasperi, di fronte alla farmacia di Ripa. Tredici invece i nuovi dossi dissuasori di velocità. Verranno installati in via Galleni (in prossimità dell’ex asilo), in via Frasso (due postazioni), in via Baraglino (all’altezza del frantoio), in via Ranocchiaio (due postazioni), in via Cugnia (due postazioni), in via Guicciardi (all’altezza di via San Cristoforo), in via Fonda (all’intersezione con via Giannetti), in via Cafaggio (in corrispondenza della strettoia), in via Dante Alighieri e in via della chiusa.