Sicurezza: piano ventennale per il viale Apua, ogni anno 15 nuovi tigli per un futuro verde

PIETRASANTA – Un albero nuovo al posto di un albero abbattuto, caduto o malato. Ma nel caso del viale Apua questa ottimistico obiettivo sarà addirittura superato. I nuovi tigli, 21 in totale, andranno in parte a sostituire i 15 abbattuti negli ultimi anni a causa di cedimenti e malattie. Il piano ventennale che l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti si appresta a mettere in campo per sostituire progressivamente i titanici tigli del viale Apua porterà alla sostituzione o ripiantumazione di 15-20 nuove piante ogni anno. Sono 237 gli alberi nelle aree pubbliche che il Comune di Pietrasanta, attraverso i suoi tecnici, sta tenendo da anni sotto controllo per evitare cadute improvvise e conseguenze ben più gravi per passanti e automobilisti. Uno su quattro si trovano lungo proprio il viale Apua che rappresenta uno dei simboli naturali della comunità. Il piano ventennale del viale Apua prevede la sostituzione o piantumazione in sequenza dei tigli per garantire uniformità all’intervento e alla crescita delle alberature.

Non solo nuove palme sul lungomare, quindi dove saranno rimosse anche le ceppaie rimaste dagli abbattimenti, l’amministrazione Giovannetti vuole garantire un futuro verde alla comunità. <<Dove c’era un albero vogliamo piantare un nuovo albero e attivare un percorso serio e responsabile, così come abbiamo fatto per il bosco della Versiliana per sostituire il patrimonio arboreo compromesso da funghi e malattie – spiega il primo cittadino, Alberto Stefano Giovannetti –. Il taglio degli alberi è l’estrema ratio. I nostri tecnici stanno facendo un lavoro paziente e costante proprio per evitare il taglio delle piante con monitoraggi praticamente mensili. Le piante che sono state tagliate sono malati terminali per cui non ci sono più cure o rimedi e rappresentano un pericolo per tutti noi. Il nostro obiettivo, a lungo raggio, deve essere quello di sostituire ogni pianta abbattuta in maniera intelligente e razionale. Per questo abbiamo attivato un fondo speciale che ci consentirà di continuare un programma a lunga scadenza, che andrà oltre il nostro tempo, per garantire la presenza di piante, in questo caso tigli, al nostro viale principale e alla città. Amministriamo per il presente ma dobbiamo gettare basi solide per il futuro. Investiremo ogni anno manutenzioni, potature, nuove piantumazioni e conservazione del patrimonio arboreo. Pietrasanta sarà una città sempre più verde>>.