Sicurezza: passo pedonale via Oberdan-via Stagio Stagi e pista ciclabile, neo amministrazione da via libera interventi

PIETRASANTA – Passo pedonale di collegamento tra via Oberdan e via Stagio Stagi: via ai lavori per il rifacimento della pavimentazione gravemente danneggiata e riqualificazione di uno dei principali ingressi del cento storico. Via libera anche alla sistemazione dei tratti sconnessi della pista ciclabile lungo viale Morin già interessata da un primo urgente intervento nelle scorse settimane. La neo amministrazione comunale di Alberto Giovannetti approva due piccoli ma importanti interventi di sistemazione che uniscono aspetti legati alla sicurezza a quelli di viabilità e decoro. “Il sottopasso di via Oberdan-via Stagio Stagi è indecoroso e pericoloso per i pedoni. – spiega Alberto Giovannetti, primo cittadino di Pietrasanta – L’ultimo intervento risale a dieci anni fa. Con questo intervento ristabiliremo decoro e sicurezza”.

Sono invece 13 i punti critici della pista ciclabile che saranno oggetto, nelle prossime settimane, di un restyling. La frequentatissimo ciclabile è costellata da avvallamenti, sconnessioni ed anche buche. In due casi su tre le radici degli alberi hanno "sfondato" il manto della pista ciclabile rendendo alcuni tratti pericolosi. "L'attenzione per la viabilità e la sicurezza stradale sono al centro della nostra agenda quotidiana – spiega l'Assessore ai Lavori Pubblica, Francesca Bresciani – come dimostra l'attivismo di questa prima parte di attività amministrativa".