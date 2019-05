Sicurezza: nuove telecamere a Pescaglia

PESCAGLIA – Entro una decina di giorni saranno installate tre nuove telecamere per la sicurezza del territorio. Saranno posizionate in tre punti strategici di Pescaglia, uno per ogni valle: a Trebbio, a Focchia e a San Martino in Freddana. L’intervento, finanziato dall’amministrazione comunale, si colloca all’interno del progetto della sicurezza urbana da tempo portato avanti dal Comune. I tre nuovi occhi, infatti, contribuiranno a individuare veicoli sospetti e a prevenire furti, reati ambientali e altri episodi. Le registrazioni saranno a disposizione della Polizia locale della Media Valle del Serchio ma potranno anche essere utilizzate per altre indagini delle forze dell’ordine.

La prima telecamera sarà posizionata in località Trebbio, all’incrocio fra la strada provinciale di Pescaglia, la via che conduce a Piè Lucese e via Don Aldo Mei, che porta a Fiano, Loppeglia e alla Valfreddana. Sarà di tipo evoluto, con le registrazioni trasmesse direttamente al comando della polizia locale e accessibili anche al tablet in dotazione agli agenti. Le altre due telecamere posizionate a Focchia e a San Martino in Freddana saranno a registrazione continua. Tutte e tre le telecamere permetteranno anche le riprese durante l’orario notturno.

Saliranno così a sei le telecamere installate a Pescaglia. Le altre, infatti, si trovano a Monsagrati e San Martino in Freddana sulla via provinciale e sulla via provinciale per Dezza, nel territorio comunale di Borgo a Mozzano ma all’ingresso di quello di Pescaglia.