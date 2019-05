Sicurezza: avanti con il piano asfaltature, cantieri aperti in via Abruzzi, via Cannoreto e via Peschiera

PIETRASANTA – Piano asfaltature nelle frazioni: cantieri aperti in via Abruzzi, a Macelli, via Peschiera a Tonfano e via Cannoreto a Valdicastello lungo il sentiero della via Francigena. Interventi in programma anche in via Casone, a Strettoia, in alcuni tratti del viale Apua e via Unità d’Italia, in via Toscana e via Don Bosco dove saranno rimossi gli avvallamenti e ristabilite condizioni di viabilità sicure. Anagloghi interventi erano già stati realizzati in via Catalani angolo via Colombo, via Pascoli tra via Roma e via Carducci, via Cipro, via Doninzetti angolo via Toscana e viale Morin di fronte alla Versiliana oltre che lungo la pista ciclabile che dal centro storico porta a Fiumetto.

Come annunciato l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti ha avviato, già da alcune settimane, un piano di ripristini e manutenzioni stradali che consistono nella rimozione di dossi naturali provocati dalle radici degli alberi e di asfaltature nei tratti malmessi. Si tratta, in molto casi, di interventi segnalati dai cittadini. A seguire alcuni dei cantieri è arrivato anche il primo cittadino che ha ricordato “l’impegno sul fronte della sicurezza stradale e della viabilità”.

Sui cantieri, insieme Sindaco Giovannetti, c’erano anche l’assessore ai lavori pubblici, Francesca Bresciani ed il Capo di Gabinetto, Adamo Bernardi. “Per noi sicurezza stradale significa ripristino delle asfaltature, ed in questi prossimi quattro anni poseremo e sistemeremo chilometri di strade in tutte le frazioni, ma anche interventi per ridurre la velocità con dissuasori, autovelox ed attraversamenti pedonali rialzati, potenziamento dell’illuminazione e zero tolleranza, anche con sanzioni se necessario, per chi non rispetta il codice della strada”.