Sib convoca i balneari: “Studiamo una modifica all’art.49 del Codice della navigazione”

VIAREGGIO – Continua frenetica l’attività del Sib Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara, che convoca tutti i balneari della costa ad un nuovo appuntamento nella sede di Viareggio.

Dopo l’incontro di due settimane fa a Forte dei Marmi con il ministro Centinaio per parlare di Direttiva Bolkestein, è in programma venerdi 29 marzo alle 15 una riunione per parlare dell’importantissima questione della devoluzione delle opere realizzate dal concessionario in base all’articolo 49, comma 1, del Codice della Navigazione.

Questo prevede infatti che, quando venga a cessare la concessione, le opere definibili come “non amovibili”, realizzate su area demaniale, restino acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso per il concessionario, salvo patto contrario.

Rendendosi necessario un intervento normativo in materia e per discutere un percorso condiviso da intraprendere Sib invita tutti i balneari delle province di Lucca e Massa Carrara: considerata l’importanza dell’argomento saranno presenti il presidente nazionale di Sib Antonino Capacchione, il nuovo presidente Sib Toscana Stefania Frandi oltre al presidente Sib Lucca e Massa Carrara Pier Francesco Pardini.

L’incontro si terrà nella sede Confcommercio di Viareggio, in via Repaci 18: per informazioni è possibile contattare la segreteria Sib al tel. 0584.618654.