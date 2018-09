SìAmoLucca si congratula con Caruso per l’incarico alla guida della Lega lucchese

LUCCA – La lista civica SìAmoLucca si congratula con Domenico Caruso per il nuovo incarico di commissario provinciale della Lega, augurandogli un proficuo lavoro sul territorio sia nei Comuni dove il centrodestra è forza di opposizione, sia in quei Comuni dove si sta lavorando per creare una valida alternativa alle fallimentari politiche delle giunte di centrosinistra. Infine ringrazia il commissario provinciale uscente, il senatore Manuel Vescovi, per l’impegno svolto in questo periodo.