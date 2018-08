SìAmoLucca e Lucca in Movimento: “Solidarietà ai dipendenti di Sistema Ambiente. Noi disponibili a incontrare i cittadini”

LUCCA – Le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento, esprimono solidarietà ai tre dipendenti di Sistema Ambiente aggrediti verbalmente, e in un caso anche fisicamente, per aver contestato ad alcuni cittadini delle irregolarità nel conferimento della raccolta differenziata. “L’azienda ha fatto bene a rendere pubbliche le minacce subìte dal proprio personale – sostengono le due liste civiche – perchè gli operatori devono essere messi nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio lavoro.

I cittadini che hanno qualcosa da contestare, devono farlo con toni civili ma rivolgendosi eventualmente al Comune o all’azienda stessa, e non rifarsi ingiustamente su chi svolge il proprio lavoro sulla base di indicazioni provenienti dai vertici. I problemi della raccolta o quelle che eventualmente si ritengono ingiustizie, suffragate dai fatti, si risolvono direttamente con chi prende le decisioni, non certo con chi è chiamato ad applicarle”. Inoltre i cinque consiglieri comunali Remo Santini, Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Enrico Torrini sono a disposizione per ascoltare i cittadini: per questo chi vuole puo’ inoltrare una mail all’indirizzo siamolucca@nullgmail.com o chiamare il numero di telefono 3713548043.