SìAmoLucca e Lucca in Movimento presentano mozione per istituire il Garante per i diritti dei disabili

LUCCA – Istituire entro il 2019 la figura del Garante per i diritti dei disabili del Comune di Lucca. E’ la richiesta delle liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento, contenuta in una mozione protocollata in queste ore, firmata dai capigruppo Remo Santini e Serena Borselli e dai consiglieri comunali Cristina Consani, Alessandro Di Vito e Enrico Torrini. “In altri Comuni è già stata istituita la figura del Garante dei disabili, per promuovere l’esercizio dei diritti e opportunità di partecipazione alla vita sociale, e per giungere a una loro reale inclusione vita cittadina – spiegano i cinque consiglieri comunali -.

Riteniamo che sia di fondamentale importanza individuare un Garante che con impegno quotidiano si prodighi affinchè i diversamente abili e le loro famiglie abbiano piena tutela e non siano “vittime di una burocrazia” che gli impedisce quotidianamente di usufruire dei servizi previsti, o nega la possibilità di poter accedere alle strutture, al mondo lavoro e alla vita sociale, per la loro condizione fisica, o vittime delle barriere architettoniche”. Secondo i firmatari della mozione, il garante per i diritti dei disabili dovrà diventare un punto di riferimento per le persone svantaggiate, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi, anche ovviamente delle famiglie. “Il Garante per i diritti dei disabili potrà esercitare funzioni di suggerimento, controllo o vigilanza su questo tema nei confronti dei Comune, segnalando disfunzioni, irregolarità, avanzando proposte e richiedendo iniziative e interventi ai fini dell’esercizio dei propri compiti – aggiungono gli esponenti delle due liste civiche -. Ci auguriamo che la mozione sia presto calendarizzata e approvata, per poter arrivare alla stesura di un bando che, pubblicizzato nel modo opportuno, arrivi a individuare questa figura in breve tempo”.