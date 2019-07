SìAmoLucca e Lucca in Movimento: “Da commissione ok a nostra proposta per istituire garante dei diritti dei disabili”

LUCCA – Diventerà presto realtà la proposta dei cinque consiglieri comunali di SìAmoLucca e Lucca in Movimento di istituire, anche nel nostro Comune, la figura del garante dei diritti delle persone con disabilità. Lo annunciano gli esponenti delle due liste civiche Remo Santini, Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito e Enrico Torrini.

<<La commissione consiliare Politiche Sociali, dopo un percorso di approfondimento durato alcune settimane, ha fatto sua la mozione da noi presentata in aprile – spiega Santini -. C’è da essere soddisfatti, perché riteniamo fondamentale che anche a Lucca venga individuata una figura che tuteli le persone con disabilità e le loro famiglie, affinché i troppi ostacoli burocratici, architettonici e culturali nei loro confronti siano rimossi. Non solo, questa figura dovrà esercitare funzioni di suggerimento, controllo e vigilanza nei confronti del Comune e delle altre istituzioni, segnalando disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, ritardi ed omissioni>>.

SìAmoLucca e Lucca in Movimento si ritengono orgogliose di aver stimolato il processo per poter vincere questa battaglia di civiltà. <<Ora ci auguriamo che la mozione arrivi quanto prima in consiglio comunale – conclude la nota della liste civiche – e soprattutto che successivamente il sindaco e la giunta diano subito esecuzione all’istituzione del garante, possibilmente entro l’anno, attraverso un bando pubblico opportunamente pubblicizzato per un periodo congruo, in modo che le candidature siano diverse e si possa scegliere, tra vari candidati, quale sarà quello a cui affidare questo importante compito, tenendo ben presente che questo ruolo non deve avere alcuna coloritura politica>>.