“Siamo un bel gruppo di donne sindaco e io mi sento in ottima compagnia”, D’Ambrosio saluta i nuovi sindaci

ALTOPASCIO – Contano le persone. E quando le persone vestono la fascia tricolore, fanno crescere i propri territori, attraggono finanziamenti e stanno in mezzo alla gente per dare risposte concrete non c’è vento leghista che tenga.

Complimenti colleghi e permettetemi una parola in più per Caterina Campani, Lucia Rossi, Elisa Anelli e Raffaella Mariani: da oggi siamo un bel gruppo di donne sindaco e io mi sento in ottima compagnia.

Sara D’Ambrosio, sindaco di Altopascio