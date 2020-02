Siamo Lucca, “Choc a S.Vito: il Comune sventra giardini e parcheggi per realizzare una pista ciclabile”

LUCCA – <<A San Vito, per realizzare una pista ciclabile, il Comune ha sventrato il giardino di un condominio popolare senza avvisare i residenti del palazzo: quando ce lo hanno segnalato pensavamo ad uno scherzo, e invece è purtroppo tutto vero>>. A denunciare la grottesca vicenda accaduta in via Petri sono i consiglieri comunali Serena Borselli e Remo Santini della lista civica SìAmoLucca. Che stamani hanno fatto un sopralluogo dopo essere stati avvisati dalla gente del posto.

<<Alcuni abitanti in questo complesso hanno appartamenti di proprietà mentre altri sono in affitto – spiegano i due esponenti dell’opposizione -. Ma nessuno ha avuto comunicazioni, né tramite convocazioni per l’illustrazione del progetto né tramite lettera. Così in questi giorni si sono visti arrivare gli operai, che hanno tagliato cordoli e siepi che delimitavano il giardino. Arroganza dell’amministrazione, pressappochismo o cos’altro? Un fatto è certo: quello che è accaduto ha veramente dell’incredibile, e testimonia ancora una volta lo scollamento che c’è tra il Comune e i cittadini>>.

Ma non è tutto. Borselli e Santini puntano l’indice anche sulla progettazione generale della pista ciclabile. <<Attraversa anche tutto il parcheggio di fronte alla scuola materna, la cui capienza verrà dunque drasticamente diminuita – sottolineano ancora – mentre altri tratti rimarranno troncati per mancanza di spazi. Noi siamo per la mobilità sostenibile, ma i percorsi per le biciclette non possono essere realizzati dove non ci sono le condizioni per farlo, e a danno di spazi verdi o aree di sosta. Se ci sono dei soldi da investire, almeno si spendano bene>>. Sulla vicenda i due esponenti della lista civica presenteranno un’interrogazione urgente al sindaco. <<Infine vogliamo esprimere solidarietà ai residenti che da un giorno all’altro si sono visti attraversare il giardino dalla pista ciclabile – concludono Borselli e Santini -. Tra l’altro, aspetto non secondario, gli interventi non si stanno facendo in sicurezza e con le dovute protezioni>>.