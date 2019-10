Si riqualifica Capannori dal polo scolastico fino ad Artemisia a Tassignano

CAPANNORI – Menesini: “È la prima volta a Capannori che si mette in piedi una visione complessiva Un progetto organico e concreto che fonda le proprie basi nel percorso che abbiamo avviato nel primo mandato dell’amministrazione comunale”

La creazione di una nuova pavimentazione e arredi urbani nelle strade principali, via don Aldo Mei, via del Popolo e via Carlo Piaggia. La realizzazione, nella zona fra Artè e la scuola primaria, di più ampi spazi per meglio vivere il centro a piedi senza perdere posti di sosta per le auto. Il miglioramento dell’area circostante a piazza don Cesare Stefani che avrà la funzione di una migliore connessione con il parco pubblico e potrà accogliere manifestazioni. Il potenziamento del parco pubblico dove sarà messa in opera la prima area fitness del territorio.

Sono alcuni dei principali interventi di riqualificazione del centro di Capannori che sono stati illustrati giovedì sera dal sindaco Luca Menesini nel corso dell’incontro pubblico che si è tenuto al teatro Artè. La frazione capoluogo sarà infatti interessata da una serie di interventi, omogenei e connessi fra loro, che avranno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita della popolazione, funzionando da traino per lo sviluppo dell’intero territorio. Tutte le opere saranno realizzate grazie a ingenti finanziamenti di altri Enti, come quelli del Piu della Regione Toscana, i mutui Bei e il Cipe, cui si aggiungeranno risorse comunali.

“È la prima volta a Capannori che si mette in piedi una visione complessiva di riqualificazione del centro – commenta il sindaco Luca Menesini -. Un progetto organico e concreto che fonda le proprie basi nel percorso che abbiamo avviato nel primo mandato dell’amministrazione comunale che, dopo l’ascolto delle esigenze della comunità e la realizzazione del masterplan, ci ha permesso di reperire le risorse necessarie partecipando a bandi regionali e nazionali. In questo secondo mandato realizzeremo le opere. Con questo progetto vogliamo che la frazione capoluogo si affermi come polo attrattivo del comune. Una centralità, questa, che rappresenta un valore aggiunto per tutti i 40 paesi, ognuno dei quali è importante e dove realizzeremo interventi di valorizzazione. La riqualificazione di Capannori è inoltre un’occasione di sviluppo per le attività commerciali e, più in generale, per il settore privato”.

“L’incontro ha voluto essere un’ulteriore occasione di confronto con la popolazione – conclude Menesini -. Siamo ancora disponibili a recepire suggerimenti che ci giungeranno dal territorio, considerato che per molti degli interventi previsti, come quelli del Piu, abbiamo tempo fino a fine dicembre per presentare in Regione in progetto definitivo”.

Ecco i più rilevanti interventi previsti d Capannori fino al polo culturale Artémisia a Tassignano.

Polo scolastico: costruzione della nuovo plesso della scuola secondaria e del liceo Majorana, adeguamento della palestra. Piazza Aldo Moro: diventerà sempre più luogo di aggregazione e cuore della comunità. I lavori del primo lotto sono terminati. Con il secondo lotto si renderanno disponibili aree dove realizzare eventi nonché sarà realizzato il nuovo ingresso al palazzo comunale con tre sale riunioni per i cittadini e un nuovo punto informazioni. Cittadella dello sport: rifacimento del campo da calcio con gradinate, spigliatoi, pista di atletica e illuminazione notturna e spazi per altri sport. Via don Aldo Mei: diventerà la strada principale di ingresso a piazza Aldo Moro. Previste risagomatura, alberature e un marciapiede. Saranno utilizzati gli stessi materiali di piazza Aldo Moro. Via del

Popolo: riqualificazione generale di piazza don Cesare Stefani e dell’area antistante, che potrà ospitare manifestazione. La piazza sarà più curata e saranno accentuate le caratteristiche di accesso al parco pubblico. Prevista anche una nuova pensilina per l’autobus e arredi urbani. Parco pubblico: realizzazione di un’area fitness. Via Carlo Piaggia: è previsto un importante intervento che coinvolgerà marciapiedi, viabilità e verde nella zona fra la chiesa e la scuola primaria. Particolare attenzione sarà data davanti ad Artè. Saranno utilizzati materiali di pregio portando il marciapiede al livello della strada. Ci saranno panchine e punti di aggregazione. Le auto saranno indotte a transitare a bassa velocità. Non si perderanno posti per la sosta. Via Carlo Piaggia. Via Carlo Piaggia. Nella zona davanti ad Athena saranno effettuati interventi migliorativi. Sarà inoltre realizzato un marciapiede fino all’incrocio con via Domenico Chelini.

Incrocio fra via Romana e via delle Libertà: intervento di riqualificazione e miglioramento. Incrocio con con via Domenico Chelini: miglioramento del semaforo. Percorsi ciclopedonali: miglioramento complessivo. Tassignano: Riqualificazione della stazione ferroviaria dove sarà realizzato un coworking. Realizzazione di un’area a verde e sportiva. Sono previsti anche altri interventi, come l’efficientamento energetico di Artè e della stazione dei carabinieri.