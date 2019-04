Casting aperti a Lucca per il film prodotto dalla Croce Rossa Italiana. Primo ciak con gli African Perfect Harmony

Sarà un vero e proprio film con protagonista Lucca a raccontare la storia e le attività della Croce Rossa Italiana ed in particolare del Comitato di Lucca. Il film vivrà attraverso gli occhi della protagonista, una piccola profuga di un paese africano e svilupperà un’idea di una volontaria CRI lucchese che ha proposto la storia ispirata a fatti realmente accaduti.

La regia del progetto è stata affidata al lucchese Stefano Picchi mentre la colonna sonora sarà seguita da Meme Lucarelli e i musicisti di H-demia di musica.

Il presidente del comitato di Lucca della CRI Enzo Fasano si è detto entusiasta per l’idea e felice anche della collaborazione offerta da “Andare Oltre Si Può” associazione vicina ai temi solidali e di integrazione, che ha sposato da subito l’opera che avrà un respiro internazionale. Infatti l’idea è quella di far conoscere gli ideali e le attività del Movimento Internazionale di Croce Rossa e di Mezza Luna Rossa con un film che sarà tradotto in più lingue e che nelle intenzioni dei produttori sarà una sorta di “manifesto” della Croce Rossa Internazionale che vedrà la nostra città come protagonista.

Il progetto è aperto e qualsiasi offerta di collaborazione sarà presa in esame dai responsabili di produzione tra i quali, per la CRI di Lucca che patrocina in primis il progetto, Mariolina Solaroli e Claudio Dell’amico. I casting si terranno presso l’associazione H-demia di musica in via del Marginone 159 a Lucca. info 0583 983388

Il primo ciak è stato girato la vigilia di pasqua sulle spiagge di Marina di Vecchiano. La band protagonista delle riprese è formata dagli ex ospiti del campo di accoglienza della CRI di Lucca, gli African Perfect Harmony che da due anni studiano musica e sonio stati ospiti di diverse iniziative nella nostra città che hanno unito la musica e l’impegno sociale. Per l’occasione hanno composto (parole e musica) il brano “Sei molto bella”, che chiuderà il film. Al clip hanno lavorato il videomaker Frank Andiver e il fotografo Claudio Mingardi con i rispettivi staff. Il video sarà presentato ufficialmente alla città appena terminate le fasi di montaggio.