Si finge medico: 52enne viareggina nei guai per esercizio abusivo della professione e lesioni personali

VIAREGGIO – La polizia scopre un finto medico e l’assicura alla giustizia. Si tratta di una donna di 52 anni, di origine pisana e domiciliata a Viareggio che è stata denunciata per esercizio abusivo della professione sanitaria e per lesioni personali.

L’INDAGINE – La vicenda ha preso le mosse da alcune informazioni che erano arrivate agli investigatori della Squadra Anticrimine del commissariato di Viareggio, secondo le quali la donna si sarebbe spacciata per medico senza avere l’abilitazione professionale. Non solo, forte di questa sua ‘autonomina’ la donna effettuava anche piccoli interventi di chirurgia estetica.

Chiaramente, la gravità del fatto ha fatto scattare una serie di approfondimenti da parte della polizia per verificare se quanto affermato rispondesse a verità. I primi accertamenti – effettuati attraverso il sito del Ministero della Sanità – hanno subito evidenziato che la donna non appariva nell’elenco dell’albo professionale.

A quel punto, gli investigatori hanno messo in atto tutta una serie di attività, tra cui anche degli appostamenti, nonché hanno sentito alcuni pazienti e dei professionisti che, in passato, avevano condiviso gli studi medici con la donna.

I RISULTATI – Il quadro che si è andato componendo di fronte agli occhi degli investigatori era quanto meno inquietante. La donna, infatti, effettuava trattamenti sanitari di grande delicatezza, pur senza avere alcun titolo per farlo. A quel punto, la polizia – su delega della Procura di Lucca – nei giorni scorsi hanno perquisito sia l’abitazione di Torre del Lago che lo studio medico fittizio a Massarosa. Sono rimasti sorpresi per primi gli investigatori nel trovare farmaci di diversa natura, una borsa frigo con medicinali, fiale pre-riempite, siringhe, aghi per siringhe, blister monodose, confezioni di sodio cloruro, bisturi, attrezzatura per medicazioni, un timbro con l’intestazione e il nome della professionista, nonché la qualifica di ‘medico chirurgo’, fatture di case farmaceutiche, e 6mila 600 euro sia in contanti che in assegni.

La donna, portata negli uffici del commissariato, è stata infine denunciata.

I CASI PIU’ ECLATANTI RICOSTRUITI – Una donna nel mese di aprile di quest’anno, ha raccontato alla polizia che si era rivolta alla ‘dottoressa’ grazie a una conoscente. In quel momento la finta professionista aveva uno studio a Piano di Conca. La paziente vi si è recata ben 6 volte per dei trattamenti di mesoterapia e delle labbra, con probabile acido ialuronico.

Per il trattamento di mesoterapia, la finta dottoressa usava l’Ipostabil e un altro farmaco contenuto in una fiala trasparente in vetro, di cui però la donna non ha mai detto il nome. Dalla quarta seduta la paziente viareggina si è accorta che, sull’esterno della coscia destra, era rimasto sotto pelle un piccolo nodulo che presentava un alone per tutta la lunghezza dell’ago che la donna utilizzava. Il nodulo era fortemente doloroso e presentava anche rigonfiamenti per 3-4 giorni, durante i quali la paziente doveva assumere cortisone. La viareggina che si era rivolta alla donna ha raccontato ai poliziotti che i farmaci venivano prelevati da una borsetta termica di colore rosso che si trovava nel frigo dello studio e le prenotazioni delle sedute avvenivano personalmente o tramite sms. In tutto le sono costate 300 euro e, prima di concludere le sedute, la ‘dottoressa’ le ha proposto di fare un ‘richiamo’ di mesoterapia e del botox alla fronte e al contorno occhi, oltre che a un trattamento di riempimento di filler al seno.

Un secondo caso è avvenuto nel 2015 e vede protagonista una donna – anch’essa arrivata alla ‘dottoressa’ per mezzo di un’amica – per un intervento dimagrante. I trattamenti proposti erano tra le 6 e le 8 sedute e avrebbero interessato l’esterno della coscia, con punture nella parte dove era presente l’accumulo adiposo e si sarebbero tenuti nello studio viareggino della donna. Per queste sedute, la paziente ha pagato 500 euro in contanti, soldi ovviamente intascati senza rilasciare ricevuta fiscale. Al termine dei trattamenti, la donna si rese però conto di avere dei buchi sulla parte esterna delle cosce, proprio nel punto dove erano stati effettuati i trattamenti e – visto quanto era accaduto – si è rivolta al medico che da anni le aveva effettuato lo stesso trattamento, chiedendogli spiegazioni dell’accaduto. Il medico – questa volta con tutti i titoli in regola – le ha fatto fare un’ecografia e il risultato è stato che il trattamento era stato effettuato in un lasso di tempo troppo breve e in modo troppo localizzato, causando così una fibrosi.

Il terzo caso riportato dalla polizia vede una donna rivolgersi alla ‘dottoressa’ per una dieta e dei trattamenti di mesoterapia. La paziente ha accettato il trattamento e si è sottoposta alla mesoterapia. Inoltre, quasi contemporaneamente ha effettuato anche dei trattamenti per la cura della parete venosa: otto sedute effettuate nello studio di Piano di Conca, con iniezioni di fosfatidilcoli-na per la pancia e l’esterno coscia. Inoltre, in un’occasione le ha asportato un porro con un intervento chirurgico in piena regola.

Tra aprile e maggio del 2016, invece, una signora si è rivolta alla finta dottoressa per problemi allergici. Dopo aver effettuato specifiche analisi del sangue non emerse nessuna particolare allergia e la donna le prescrisse una cura a base di spirulina, ganoderma e altri integratori. Secondo quanto appurato dalla polizia, la paziente successivamente ha consultato un immunologo che le ha diagnosticato una forte allergia al nickel, per la quale la paziente aveva avuto diversi shock anafilattici. Secondo il professionista la cura a base di integratori che le era stata prescritta dalla finta collega era stata altamente nociva e che il ganoderma è un fungo decisamente pericoloso per il tipo di allergia presentata dalla paziente.