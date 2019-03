Si avvia a chiusura la rassegna “Lucca nel piatto”, da Confesercenti Toscana Nord e Maria Pacini Fazzi Editore

LUCCA – Appuntamento conclusivo della rassegna “Lucca nel piatto” promossa da Confesercenti Toscana Nord Area Lucca in collaborazione con Maria Pacini Fazzi Editore. Venerdì 29 marzo sarà il ristorante Il Mecenate a Lucca in via del Fosso a proporre un menù speciale per una serata dedicata al Giacomo Puccini.

Carne di bigongia lucchese con il pane al rosmarino ed insalatina di campo, crostini di fegatelli, formaggio pecorino stagionato di Castelvecchio di Compito, sformato di gobbi lucchesi con ragù di carne come antipasti, assaggio di ravioli di fagioli “rosso di Lucca” e straccetti verdi all’anatra muta come primo, spezzatino di maiale co’ rapini e per finire zuppetta di buccellato (del Taddeucci) con crema e fragole; tutto accompagnato dal Vino della Cappella, dell’azienda agricola Valle del Sole. Alla serata saranno presenti Elisabetta Salvatori, autrice del libro “Giacomo Puccini. Piccolo come le stelle” (edito da Maria Pacini Fazzi Editore) e l’antiquario e storico Maurizio Pera.

<<Chiudiamo questo nostro viaggio – spiega la presidente Area Lucca Esmeralda Giampaoli – che ha voluto dare forza e valore alla cucina lucchese attraverso iniziative che hanno dato visibilità a quei ristoranti, per fortuna ancora molti, che credono e investono sull’enogastronomia locale. Serate nelle quali gli ospiti non solo hanno degustato piatti appositamente scelti in relazione al tema affrontato, ma che hanno goduto anche dei racconti ad essa legati ad opere di “narratori” d’eccezione grazie a Maria Pacini Fazzi Editore che ha coordinato le attività culturali delle serate>>. Il prezzo della serata è di 32 euro, per prenotazioni Premiata Tintoria Verciani di Stefano De Ranieri telefono 0583 511861.