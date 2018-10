VIAREGGIO – Si ampliano le attività dei Musei del Carnevale di Viareggio alla Cittadella. A partire da oggi 24 ottobre saranno aperti al pubblico dal mercoledì alla domenica dalle ore 15 alle ore 19, il sabato anche dalle 9 alle 13. Numerosi i laboratori didattici sulla lavorazione della cartapesta, per scoprire i segreti della materia prima delle opere allegoriche. Si inizia domenica 28 ottobre con un pomeriggio dedicato ad Halloween. Il 18 novembre avrà per tema il riciclo dei materiali. Il 16 dicembre si lavorerà la cartapesta per realizzare addobbi e decorazioni natalizie. Tutti i laboratori inizieranno alle ore 16,30; il costo è di 4 euro a partecipante.

Invariato il costo del biglietto per visitare i Musei. L’intero costa 3 euro, il ridotto 2 euro. Ingresso libero fino ad 11 anni d’età. Ingresso gratuito per tutti ogni seconda domenica del mese. Per prenotare le attività di laboratorio e le visite guidate l’ufficio didattico è aperto il lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 e dal mercoledì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19 (tel.342.9207959, cittadelladelcarnevale@nullilcarnevale.com).

A gestire le attività del Museo e dei laboratori didattici è l’associazione culturale Hart che si è aggiudicata il bando pubblico della durata di due anni, indetto dalla Fondazione Carnevale.