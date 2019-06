Sfilata sul mare e cena a tema: allo Smoove di Viareggio arriva “Food e Fashion”

VIAREGGIO – Un’ottima cucina, una vista mozzafiato sul mare e una sfilata di moda. Allo Smoove Restaurant Drink di Viareggio (LU) arriva “Food e Fashion”, una serata all’insegna della bellezza e della gastronomia organizzata dall’agenzia Al.so Eventi in collaborazione con il Centro Formazione Moda.

La serata è in programma giovedì 13 giugno a partire dalle 21. Con un prezzo fisso contenuto (30 euro) si potrà gustare una prelibata cena a base di antipasto, carpaccio di tonno e gamberi, crudo di scampi. E ancora risotto allo champagne e scampi, orata agli agrumi in crosta di patate oltre alle bevande.

Ma tra una pietanza ed un’altra ci saranno le splendide modelle di Al.So. Eventi a sfilare tra i clienti, mostrando le ultime collezioni di abiti, intimo e ad accessori realizzati dal Centro Formazione Moda.

Il locale in viale Europa 45 a Viareggio si appresta così ad affrontare la sua seconda estate da quando è stato rilevato dagli attuali gestori, Alotta Gabriele e Alika. Dotato di una grande terrazza vista mare, un’ampia sala interna oltre che ad una fresca sala ricavata nel giardino, il locale è specializzato in cucina di pesce e pizza cotta con forno a legna.

Tutte le serate dello Smoove sono caratterizzate da una cena-spettacolo di danza, musica, cabaret o, in questo caso, moda. La collaborazione con l’agenzia Also Eventi di Sonia Paoli proseguirà durante luglio e agosto con altre serata già in programma come una festa a tema per bambini con sfilata di abiti, oltre che eventi di comicità e cabaret.