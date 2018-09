Settembre Lucchese: torna in via Cenami il mercatino dell’Ordine di Malta

LUCCA – Anche quest’anno in occasione del settembre Lucchese, l’Ordine di Malta ha aperto un mercatino di beneficenza nei locali di Palazzo Cenami in Via Roma, per raccogliere fondi destinati a sostenere anche sul territorio lucchese, le tante attività realizzate attraverso il lavoro di volontari al servizio di poveri e sofferenti, in particolare, aiuti finanziari a famiglie in difficoltà, cene benefiche, giornate di assistenza ai malati, nonché la somministrazione mensile di pasti a persone bisognose presso la mensa di Via dei Fossi in Lucca. Il mercatino rimarrà aperto per circa un mese con orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Chi volesse avere notizie o approfondimenti sulle attività e sulla storia dell’Ordine di Malta, può richiederle scrivendo a: del.pisa@nullordinedimalta.org