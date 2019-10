Servizio di navetta gratuito da Capannori in occasione di Lucca Comics & Games

CAPANNORI – L’amministrazione comunale di Capannori in occasione della manifestazione ‘Lucca Comics & Games’ ha istituito un servizio di trasporto pubblico gratuito per raggiungere Lucca nei giorni di venerdì 1 novembre e domenica 3 novembre potenziando la navetta n.6 che fa capolinea in piazza Aldo Moro. L’obiettivo è facilitare lo spostamento dei cittadini e delle persone che si trovano sul territorio di Capannori.

Il servizio di navetta, che per l’occasione utilizzerà un mezzo più grande da 150 posti, in modo da poter trasportare un numero maggiore di passeggeri, sarà attivo dalle ore 8.26 con frequenza oraria fino alle ore 20.26 con partenza da Piazza Aldo Moro.

Nei giorni feriali della manifestazione (mercoledì 30 ottobre, giovedì 31 ottobre e sabato 2 novembre) sarà possibile raggiungere Lucca con la consueta navetta n.6 (a pagamento) con frequenza ogni 30 minuti.

“Con questo servizio vogliamo consentire ai nostri cittadini e a tutti coloro che si trovano sul nostro territorio di poter raggiungere Lucca comodamente e in modo gratuito, lasciando la propria auto a casa ed evitando code e disagi, in occasione di una manifestazione di grande richiamo come Lucca Comics & Games – dichiara l’assessore alla mobilità Giordano Del Chiaro -. La navetta gratuita, di maggiore capienza rispetto a quella ordinaria, sarà in funzione nei giorni festivi dell’evento quando l’affluenza alla manifestazione è sicuramente maggiore”.