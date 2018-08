Servizio Civile universale: alla Croce Verde di Lucca 24 posti per giovani dai 18 ai 28 anni

LUCCA – Un’occasione straordinaria, per tutti i giovani della Provincia di Lucca di età compresa tra i 18 e i 28 anni: è stato aperto il nuovo bando per il Servizio Civile Universale, e la Croce Verde di Lucca ha attivato 3 progetti presso le sue sezioni, per un numero totale di 24 posizioni aperte per aspiranti volontari.

I progetti riguardano l’ambito socio sanitario (22 posti), la promozione della donazione di sangue (1 posto) e la Protezione Civile (1). In particolare, i 22 posti per il socio sanitario sono distribuiti su Lucca (15), Castelnuovo Garfagnana (3), Guamo (2) e Coreglia Antelminelli (2). Gli altri progetti vedranno i volontari operare nel capoluogo di Provincia.

“Si tratta di un’occasione per i nostri giovani, che possono avvicinarsi al mondo del volontariato e alla Croce Verde di Lucca – spiega Elisa Ricci, presidente dell’associazione – il servizio civile è un’esperienza straordinaria, che a detta di tanti cambia la vita. Con noi i giovani avranno a che fare con tante persone, dai volontari ai pazienti, ognuna delle quali aprirà un mondo. Ed in più, ci sarà la possibilità di imparare tante cose nuove, dalle tecniche di primo soccorso alle operazioni messe in atto dalla Protezione Civile: davvero un’occasione da non perdere”

Il periodo di occupazione è di 12 mesi ed è riconosciuto un rimborso di 433,80 euro al mese.

Fare domanda è molto semplice: basta scaricare la modulistica necessaria dal sito www.anpas.org, compilarla in tutte le sue parti e consegnarla a mano, oppure inviarla via Pec o per raccomandata, entro le ore 18.00 del 28 settembre alla sede centrale della Croce Verde di Lucca, in via Castracani 468/D.

Per informazioni, contattare il numero 0583 467713 o mandare una mail a cvlucca@nullcroceverdelucca.it