Servizio civile Universale: 2 posti in Provincia per il progetto “Il linguaggio dei giovani”

LUCCA – Sono 2 i posti a disposizione nell’Amministrazione provinciale di Lucca per lo svolgimento del Servizio civile Universale (ex nazionale) per i giovani dai 18 ai 29 anni (non compiuti).

La Provincia di Lucca, infatti, è uno dei 31 soggetti che hanno presentato i 10 progetti del Servizio Civile approvati dalla Regione Toscana e finanziati dal Dipartimento per le politiche giovanili e curati dal Centro Nazionale del Volontariato.

Il progetto della Provincia si intitola “Il linguaggio dei giovani” e riguarda, in pratica, la collaborazione alla realizzazione di alcuni progetti con i dipendenti del Servizio coordinamento politiche al cittadino dell’ente di Palazzo Ducale; i contatti con l’utenza e l’aggiornamento dei siti web (www.squarciagola.net www.ilcantiere.squarciagola.net ); la realizzazione di materiale promozionale per iniziative; report riassuntivi dei progetti; la riorganizzazione degli archivi delle attività realizzate; collaborazione per la promozione di progetti specifici (pari opportunità, inclusione sociale, soggiorni estivi per bambini e ragazzi).

Come per tutte le altre esperienze del Servizio Civile Universale, anche ai volontari che saranno impegnati con la Provincia di Lucca spetta un assegno mensile di 439,50 euro per 12 mesi di servizio, a cui si aggiungono la copertura assicurativa (infortuni, malattia e responsabilità civile) ed eventuali crediti formativi e la possibile valutazione del periodo prestato come tirocinio.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità ON LINE entro e non oltre le ore 14:00 del 10 ottobre 2019. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL.

Per informazioni: Centro Nazionale per il Volontariato, via Catalani 158 a Lucca – Tel. 0583-419500 – www.centrovolontariato.net

Essendo variate la modalità di presentazione della domanda il CNV comunica che gli uffici accettano prenotazioni per effettuare le procedure di iscrizione.

Orario: dal Lunedì al Venerdì ore 13-15 (previo appuntamento telefonico al numero 0583 419500).